Thanh Hóa: Chấn chỉnh bất cập trên đường vành đai phía Tây sau phản ánh của Báo Xây dựng

Ngày 11/11, thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, liên quan đến những bất cập về hạ tầng và an toàn giao thông trên tuyến đường Vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (cũ), các cơ quan chức năng đã có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý khẩn trương kiểm tra, khắc phục những tồn tại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Những bất cập về hạ tầng và an toàn giao thông trên tuyến đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (cũ) chưa được khắc phục trong thời gian dài.

Trước đó, ngày 3/11, Báo Xây dựng có bài viết: "Thanh Hóa tìm giải pháp khắc phục hằn lún trên đường vành đai phía Tây", phản ánh tình trạng mặt đường xuất hiện hằn lún, trồi cao, biến dạng; hệ thống sơn kẻ đường bị mờ, cây cối che khuất biển báo và một số vị trí đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đó, tuyến đường Vành đai phía Tây có tổng chiều dài 14,632km, điểm đầu Km0+00 giao với quốc lộ 1 cũ (đường Nguyễn Chí Thanh), điểm cuối Km14+632 giao với quốc lộ 1 tại Km330+00.

Hiện tuyến được phân chia quản lý thành hai đoạn. Trong đó, đoạn Km0+00 - Km6+00 thuộc dự án BOT do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý, bảo trì; đoạn Km6+00 - Km14+632 do Sở Xây dựng Thanh Hóa quản lý.

Sau phản ánh, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ I và Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa, đề nghị khắc phục các tồn tại về an toàn giao thông trên đoạn Km0+00 - Km6+00.

Tại Km0+00 - Km 6+00, qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, sơn kẻ đường bị mòn, mờ, không còn phát huy tác dụng cảnh báo và cây cối ven đường không được phát quang, che khuất tầm nhìn.

Qua kiểm tra, theo dõi tình hình khai thác và trên cơ sở phản ánh của Báo Xây dựng, Sở Xây dựng nhận thấy đoạn tuyến này trong thời gian dài chưa được quan tâm thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên. Nhiều hạng mục công trình và hệ thống an toàn giao thông bị xuống cấp, hư hỏng.

Cụ thể, sơn kẻ đường bị mòn, mờ, không còn phát huy tác dụng cảnh báo, hướng dẫn giao thông; cây cối, thảm thực vật ven đường không được phát quang, cắt tỉa thường xuyên, che khuất tầm nhìn và hệ thống báo hiệu đường bộ. Một số biển báo, hạng mục an toàn giao thông bị mất, hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa, thay thế kịp thời. Tình trạng đất, đá rơi vãi trên mặt đường và đọng nước cũng chưa được xử lý triệt để.

Sở Xây dựng đề nghị Khu Quản lý đường bộ I chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp BOT khẩn trương rà soát, sơn lại vạch kẻ đường, phát quang cây cối, sửa chữa, bổ sung biển báo và các hạng mục an toàn giao thông bị hư hỏng; thu dọn đất, đá rơi vãi, vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp chậm triển khai hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo trì, đề nghị Khu Quản lý đường bộ I xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để có giải pháp giải quyết phù hợp.

Còn tại hai đoạn Km6+000 - Km6+800 và Km13+175 - Km13+320 xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, có chỗ sâu 10cm so.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, Văn phòng Quản lý đường bộ 1.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ I) đã ban hành văn bản số 438/VPQLĐBI.4 ngày 6/11 gửi Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa, yêu cầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến tránh phía Tây TP Thanh Hóa.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ I.4, qua kiểm tra định kỳ công tác quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và theo dõi tình hình khai thác tuyến đường, đơn vị nhận thấy Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa không thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, qua phản ánh của báo chí và cơ quan chức năng, đoạn tuyến nói trên vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục.

Để bảo đảm giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương kiểm tra, rà soát và khắc phục các bất cập. Trong đó, phải sơn sửa, khôi phục hệ thống vạch sơn kẻ đường đã bị mờ, mòn; phát quang, cắt tỉa cây cối, thảm thực vật trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không để che khuất tầm nhìn biển báo và các vị trí cần bảo đảm tầm nhìn an toàn.

Cùng với đó, kiểm tra, sửa chữa, bổ sung, thay thế kịp thời các biển báo hiệu đường bộ, cọc tiêu, hộ lan và các hạng mục an toàn giao thông bị mất, hư hỏng, xuống cấp. Thường xuyên thu dọn đất, đá, vật liệu rơi vãi trên mặt đường; vệ sinh mặt đường, lề đường; kiểm tra hệ thống thoát nước, khơi thông cống rãnh và xử lý các vị trí đọng nước.

Đặc biệt, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 yêu cầu Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn bộ đoạn tuyến được giao quản lý; bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị phù hợp, bảo đảm kiểm tra tuyến thường xuyên, liên tục.

Doanh nghiệp phải tăng cường tuần đường, kiểm tra hiện trạng công trình, kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng, xuống cấp của mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước, biển báo, vạch sơn và các công trình an toàn giao thông; chủ động sửa chữa, khắc phục các bất cập phát sinh, không để tồn tại kéo dài gây mất an toàn giao thông.

Riêng đối với các vị trí hằn lún vệt bánh xe trên đoạn Km6+00 - Km14+632 do Sở Xây dựng Thanh Hóa quản lý, hiện đơn vị đã khảo sát, đánh giá hiện trạng và được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận bổ sung kinh phí 8,2 tỷ đồng để sửa chữa tại hai đoạn Km6+000 - Km6+800 và Km13+175 - Km13+320. Công tác sửa chữa dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.