Thanh Hóa cấp phép 5 dự án, gần 1.000 tỷ đồng theo cơ chế nâng cấp 'làn xanh'

5 dự án, tổng vốn đầu tư 989 tỷ đồng

Cơ chế “làn xanh 24 giờ” đang được tỉnh Thanh Hóa triển khai nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở tài chính Thanh Hóa thông tin: Sau hơn một tháng thực hiện quy trình nâng cấp, có 5 dự án được cấp phép đầu tư, tổng vốn dự kiến 989 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Theo ông Bắc, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN cấp chứng nhận đầu tư cho 2 dự án. Dù rút ngắn thời gian nhưng các bước quy trình, thủ tục đều đảm bảo các quy định theo hướng tập trung hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Giám đốc Sở tài chính Thanh Hóa thông tin về các dự án được cấp phép theo cơ chế nâng cấp làn xanh về đầu tư

Trong số này, dự án có tổng vốn lớn nhất là Nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông chất lượng cao, với vốn đầu tư 584 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 50.619,3m² tại KCN Bỉm Sơn. Dự án tập trung sản xuất bê tông ly tâm dự ứng lực và các cấu kiện bê tông chất lượng cao, phục vụ nhu cầu xây dựng công trình và phát triển hạ tầng.

Tiếp đến là Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu Hoàng Long tại phường Quảng Phú, với tổng vốn đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 159.827,8m². Theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 27/8/2026, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Long là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án hướng tới các hoạt động đóng mới tàu, cấu kiện nổi, sản phẩm cơ khí tàu thủy; lắp ráp, hoàn thiện tàu; sửa chữa, bảo dưỡng và hoán cải tàu, phương tiện thủy. Các hạng mục dự kiến còn có bến, cầu tàu, âu tàu, nhà xưởng, kho bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. Đây là dự án cấp phép đầu tư trong thời gian 7 ngày.

Việc nâng cấp cơ chế làn xanh 24h nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn để Thanh Hóa thúc đẩy tăng trưởng

Ở lĩnh vực may mặc, Nhà máy may Dokma Cẩm Thủy có tổng vốn đầu tư khoảng 104 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 23.330,8m², công suất thiết kế khoảng 1 triệu sản phẩm mỗi năm. Dự án được định hướng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, với hệ thống nhà xưởng, kho, văn phòng, nhà ăn, khu nghỉ ca và các công trình phụ trợ. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng tạo thêm việc làm, góp phần thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

Dự án Nhà máy sản xuất mực in Tân Đông Dương - Chi nhánh Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng, sử dụng khoảng 7.512,33m² đất, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mực in. Dự án được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 26/8/2026.

Trong khi đó, Khu thương mại dịch vụ Hồng Sơn TT tại xã Yên Định có tổng vốn đầu tư dự kiến 16 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 4.174m². Theo Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 26/8/2026, Công ty TNHH Hồng Sơn TT được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án gồm các hạng mục nhà thương mại dịch vụ và công trình hạ tầng kỹ thuật, với mục tiêu kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, tổ chức sự kiện và bán buôn, bán lẻ hàng bách hóa tổng hợp. Thời gian xây dựng và đưa công trình vào hoạt động dự kiến 15 tháng kể từ khi Nhà nước bàn giao đất.

Như vậy, 5 dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 989 tỷ đồng, trong đó riêng hai dự án nhà máy bê tông và cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu Hoàng Long chiếm 834 tỷ đồng. Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ, cho thấy nhu cầu đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh khá đa dạng.

Rút thủ tục từ 17 ngày xuống còn 24 giờ

Cơ chế “làn xanh” được Thanh Hóa nâng cấp theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 25/8/2026, áp dụng đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng kiểm tra các dự án thời điểm cuối tháng 9.2026

Theo quy trình mới, thời gian giải quyết được chia thành hai mức. Mức 1 không quá 24 giờ liên tục kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; Mức 2 không quá 7 ngày làm việc. Trước đó, thời hạn tối đa theo quy định đối với thủ tục này là 17 ngày làm việc.

Điểm mới của cơ chế là các cơ quan liên quan xử lý hồ sơ đồng thời, thay vì tuần tự chờ ý kiến của từng đơn vị. Văn bản lấy ý kiến thẩm định được gửi cùng lúc trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; các cơ quan phải bố trí đầu mối xử lý cả ngoài giờ hành chính, bảo đảm thời hạn 24 giờ được tính liên tục.

Quy trình cũng được tổ chức theo mô hình “1 xuyên suốt, 6 rõ”, trong đó Sở Tài chính chủ trì từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả; từng bước xác định rõ công việc, người thực hiện, thẩm quyền, thời gian, sản phẩm và trách nhiệm.

Việc rút ngắn thời gian không đồng nghĩa giảm yêu cầu thẩm định. Các bước, nội dung thẩm định theo Luật Đầu tư vẫn được giữ nguyên; cơ chế mới không bổ sung thành phần hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu, phí hoặc lệ phí ngoài quy định. Các dự án sau khi được chấp thuận vẫn phải hoàn thành đầy đủ thủ tục liên quan trước khi triển khai xây dựng.

Thanh Hóa vẫn tiếp tục ưu tiên các dự án có quy mô vốn lớn để tập trung hỗ trợ thủ tục đầu tư

Với 5 dự án có tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng được tổng hợp trong giai đoạn đầu triển khai, “làn xanh 24 giờ” đặt ra kỳ vọng giảm thời gian chờ đợi, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch đầu tư và sớm đưa dự án vào thực hiện. Hiệu quả của cơ chế sẽ tiếp tục được thể hiện qua tiến độ hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, khả năng triển khai thực tế và đóng góp của từng dự án đối với sản xuất, việc làm và tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa.