Thanh Hóa cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự bị cơ quan công an xử lý.

Tại Thanh Hóa, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp còn ở độ tuổi học sinh nhưng đã có hành vi đuổi đánh nhau, đập phá phương tiện, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Những cuộc hỗn chiến lúc rạng sáng

Khoảng 2h ngày 27/9, tại khu vực Trường THCS Quảng Châu, phường Nam Sầm Sơn, xảy ra vụ việc giữa hai nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Các đối tượng mang theo vỏ chai bia thủy tinh, kiếm Nhật (Katana) đuổi đánh nhau, đồng thời đập phá phương tiện của đối phương. Hậu quả, xe mô tô Honda Wave Alpha của Hồ Như Hải bị đập vỡ toàn bộ hệ thống đèn cùng nhiều bộ phận nhựa bên ngoài.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định 8 thanh thiếu niên. Nhóm này được mời lên làm việc để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Tang vật tạm giữ gồm 3 xe mô tô và một điện thoại iPhone X.

Chưa đầy một tuần sau, vào rạng sáng 2/10, tại khu vực ngã tư vòng xuyến đường Duyên Hải ven biển, phường Nam Sầm Sơn, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục phát hiện vụ việc liên quan đến hai nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo bình xịt hơi cay và súng ná cao su bắn đạn bi.

Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng trên đường...

Nhóm này có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Hai xe mô tô Honda SH và Honda Vision bị đập phá, hư hỏng nhiều bộ phận nhựa bên ngoài.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng làm rõ Vũ Hữu Tâm (SN 2008) và Đỗ Bảo Long (SN 2010) có liên quan đến vụ việc. Theo lời khai ban đầu, ngoài những người đã được xác định, còn có nhiều thanh, thiếu niên khác tham gia hoặc có liên quan. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh nhân thân, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Điểm chung của hai vụ việc là các nhóm hoạt động vào thời điểm rạng sáng, sử dụng hung khí, công cụ nguy hiểm và sẵn sàng đập phá tài sản khi xảy ra mâu thuẫn. Những hành vi này không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng của người trực tiếp tham gia mà còn gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát cơ động, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tham mưu, triển khai 2 kế hoạch và 3 phương án đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng tổ chức 185 ca tuần tra, huy động gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 32 vụ với hơn 250 đối tượng.

Trong đó, 27 vụ với 167 đối tượng được chuyển đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; 5 vụ với 84 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được chuyển xử lý theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 1.594 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm, chuyển lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý theo thẩm quyền, với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng.

Cần sự phối hợp từ gia đình, nhà trường

Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, gây gổ, mất an ninh, trật tự thường diễn biến phức tạp vào mùa hè, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ hè. Qua xác minh các vụ việc, phần lớn đối tượng có tuổi đời từ 13 đến 18, trong đó có cả học sinh đang đi học và những trường hợp đã bỏ học.

Tuần tra, kiểm soát của lực lượng Công an giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, nhưng để hạn chế tận gốc nguy cơ phát sinh các nhóm gây rối, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, hoàn cảnh gia đình và sự thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục của người lớn là những yếu tố cần được chú ý khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm. Một số trường hợp sống trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn, phải ở với ông bà hoặc có bố mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm thường xuyên.

Hành vi tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí, đuổi đánh nhau hoặc gây náo loạn nơi công cộng có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Đáng chú ý, nhiều cuộc hỗn chiến không xuất phát từ những nhóm được tổ chức chặt chẽ hay có sự chuẩn bị từ trước. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện có những trường hợp đi cùng một nhóm nhưng không biết rõ tên tuổi của nhau, chỉ quen qua bạn bè. Một số nhóm hình thành tự phát sau những lần gặp gỡ tại quán nước, bữa tiệc hoặc thông qua các mối quan hệ quen biết, rồi bị cuốn vào những cuộc xung đột.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát cơ động duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm. Mỗi tối, đơn vị tổ chức 2 ca tuần tra với 4 tổ công tác, mỗi tổ từ 4-8 cán bộ, chiến sĩ, kết hợp lực lượng công khai và hóa trang.

Khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác hóa trang tiếp cận, theo dõi tình hình, phối hợp với lực lượng phía sau để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các vụ việc được xác minh, bàn giao cho Công an cấp xã hoặc đơn vị chức năng có thẩm quyền tiếp tục giải quyết.

Thượng tá Nguyễn Hồng Văn cảnh báo, hành vi tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí, đuổi đánh nhau hoặc gây náo loạn nơi công cộng có thể bị xem xét xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ và dấu hiệu cấu thành tội phạm. Những người trực tiếp đánh nhau, mang theo hung khí, kích động hoặc tham gia đập phá tài sản đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi của mình.