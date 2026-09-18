Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún tại 76 xã

Lãnh đạo xã và lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường trong xã Linh Sơn. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo đó, trong vòng 24 giờ qua (từ 07 giờ ngày 17/9 đến 07 giờ ngày 18/9), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận hiện tượng mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông. Đáng lo ngại hơn, mô hình độ ẩm đất (Seaffgs) chỉ ra rằng lượng nước tích lũy trong đất tại một số khu vực thuộc các xã trên đã gần đạt bão hòa (trên 85%) hoặc đã hoàn toàn bão hòa. Điều này đồng nghĩa với việc kết cấu đất đang rất yếu, nguy cơ trượt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa dự báo, trong 6 giờ tới, hình thái thời tiết cực đoan vẫn tiếp tục duy trì. Khu vực tỉnh khả năng cao sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông, với lượng mưa tích lũy phổ biến dao động từ 20 - 40mm, cá biệt có nơi trút xuống trên 50mm.

Cơ quan chức năng đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ và dòng chảy lên cấp 2. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao sẽ xảy ra thiên tai tại hàng chục xã, phường trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác cao độ tại các địa phương được đặt ở mức cảnh báo nguy cơ rất cao bao gồm các xã/khu vực: Hiên Kiệt, Thiên Phủ, Điền Quang, Văn Nho, Thiết Ống, Trung Hạ, Quan Sơn, Tam Lư, Yên Thắng, Giao An, Văn Phú, Đồng Lương, Thạch Lập, Cẩm Thạch, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Bình, Mậu Lâm, Yên Thọ và Thanh Kỳ.

Bên cạnh đó, hàng loạt khu vực khác như Mường Lát, Tam Chung, Hồi Xuân, Bá Thước, Pù Luông... cũng nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể gây ra những tác động rất xấu đến môi trường, trực tiếp uy hiếp tính mạng và tài sản của nhân dân. Hiện tượng này có sức tàn phá lớn đối với các công trình dân sinh, kinh tế, làm đình trệ các hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội. Ngoài ra, sạt lở đất đá cũng có nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt là tại các khu vực sườn dốc, ven sông suối cần chủ động rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán kịp thời để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ ứng phó với mưa lũ và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu và nước chảy xiết; đồng thời bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán và các khu vực bị chia cắt.

Các địa phương phải bố trí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại những địa bàn trọng điểm, bảo đảm thông tin liên lạc, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm khi mưa lũ. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu huy động tối đa các trạm bơm, cống tiêu, khơi thông dòng chảy để tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu dân cư, khu đô thị và khu công nghiệp; vận hành an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều, kiểm tra các vị trí xung yếu, cống dưới đê và các công trình đang thi công cũng được tăng cường, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Về khắc phục hậu quả, các địa phương được yêu cầu chủ động sử dụng nguồn lực để hỗ trợ người dân bị thiệt hại, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, không để người dân thiếu lương thực, nước uống hoặc chỗ ở. Đồng thời, khẩn trương khắc phục trường học, cơ sở y tế, đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông, nước sinh hoạt; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương phải thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại và gửi đề xuất nhu cầu hỗ trợ trước ngày 26/9/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành báo cáo tổng hợp thiệt hại, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương trước ngày 2/10; Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2026.

Các lực lượng quân sự, công an cùng các sở, ngành liên quan được yêu cầu sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để hỗ trợ địa phương ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, góp phần sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân sau mưa lũ.

Từ ngày 13/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 380-550 mm, trên các sông xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ báo động 2 đến trên báo động 3, gây ngập nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, sạt lở và ảnh hưởng đến giao thông, đê điều.

Dự báo từ nay đến chiều 19/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 150 mm, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở tại các khu vực xung yếu.