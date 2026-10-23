Thanh Hóa cần hơn 2.000 tỷ đồng xử lý trường học xuống cấp

Phân hiệu Tân Thọ - Trường Mầm non Trung Chính sau khi được chuyển đến trụ sở của UBND xã Tân Thọ (cũ). Ảnh: An Thư

Ưu tiên sửa chữa, xây mới các công trình xuống cấp

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kết quả kiểm tra, khảo sát trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026 cho thấy, toàn tỉnh có hơn 100 trường học thuộc diện cần ưu tiên đầu tư sửa chữa, xây mới.

Trong đó, 70 công trình thuộc danh mục ưu tiên mức độ 1 và 34 công trình thuộc danh mục ưu tiên mức độ 2. Tổng kinh phí khái toán để sửa chữa, xây mới các công trình này là khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, ngành Giáo dục Thanh Hóa phối hợp với các địa phương triển khai giải pháp khắc phục, từng bước cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh.

Tại Trường Tiểu học Thăng Bình (xã Thăng Bình), dãy phòng chức năng đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, nhà trường buộc phải đóng cửa khu phòng này trong 3 năm qua.

Mới đây, dãy phòng chức năng mới được đầu tư xây dựng và bàn giao, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà trường.

Bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Bình, cho biết, khi hạng mục mới đi vào hoạt động, nhà trường mong muốn tiếp tục được bố trí kinh phí tháo dỡ dãy phòng cũ, xây dựng thư viện ngoài trời phục vụ học sinh.

Tận dụng cơ sở công dôi dư, bảo đảm an toàn dạy học

Bên cạnh việc đầu tư xây mới, sửa chữa, một số địa phương lựa chọn phương án chuyển trường học đến các công trình công sở không còn sử dụng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, qua đó tận dụng hiệu quả tài sản công và cải thiện điều kiện dạy học.

Tại xã Trung Chính, Phân hiệu Tân Thọ thuộc Trường Mầm non Trung Chính từng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Sau nhiều thập kỷ sử dụng và chuyển đổi công năng, nhiều hạng mục công trình bị nứt, vỡ, không còn bảo đảm an toàn cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trước thực trạng đó, Đảng bộ, chính quyền xã chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, chuyển phân hiệu đến địa điểm mới là công sở xã Tân Thọ (cũ). Khuôn viên và các phòng học tại đây được đầu tư, sửa chữa, cải tạo phù hợp với công năng trường học.

Bà Hoàng Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Chính, cho biết, từ khi chuyển đến cơ sở mới, cán bộ, giáo viên và học sinh đều yên tâm, phấn khởi hơn, không còn lo lắng về nguy cơ mất an toàn. Điều kiện học tập được cải thiện cũng tạo thêm động lực để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Thời gian tới, Thanh Hóa tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ xuống cấp của các cơ sở giáo dục, làm căn cứ ưu tiên bố trí nguồn vốn và triển khai sửa chữa, xây dựng các công trình cấp bách.

Trong khi chờ nguồn lực đầu tư, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án bố trí không gian học tập linh hoạt, tăng cường cảnh báo nguy cơ mất an toàn, đồng thời khoanh vùng, phong tỏa các công trình không còn khả năng sử dụng.

Việc rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.