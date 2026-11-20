Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng kiểm tra, đôn đốc tại thực địa (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Hội nghị giao ban toàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào chiều 18/11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 4/2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá tiến độ vốn đầu tư công của Thanh Hóa vẫn chậm, yêu cầu các cấp, ngành tập trung xử lý công việc, không chờ đến sát hạn.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh đầu tư công, đản bảo tiến độ và kịch bản tănc trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho rằng việc giao chỉ tiêu, kiểm đếm hằng tuần và công khai kết quả sau 7 tuần triển khai Kế hoạch số 384/KH-UBND đã tạo chuyển biến, song mục tiêu tăng trưởng 11% vẫn chưa được bảo đảm và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Ông chỉ ra việc phối hợp cung cấp số liệu giữa các ngành chưa chặt chẽ; một số người đứng đầu chưa quyết liệt, còn tâm lý chờ đến hạn; phối hợp giữa sở, ngành và cấp xã có nơi chưa hiệu quả.

Báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 17/11, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 14.592,7 tỉ đồng, tương đương 70,64% kế hoạch; khối xã, phường đạt 73,8%.

Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu giải ngân tối thiểu 90% vào ngày 30/11 là mốc trước mắt. Để đạt mốc này, toàn tỉnh cần giải ngân thêm 3.794,8 tỉ đồng, bình quân khoảng 1.900 tỉ đồng mỗi tuần. Mục tiêu sau đó là hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 30/12. Tính theo tổng kế hoạch 20.658,18 tỉ đồng và số giải ngân ngày 17/11, khối lượng còn lại để hoàn thành kế hoạch vào khoảng 6.065 tỉ đồng.

NHIỀU NƠI GIẢI NGÂN CHƯA ĐẠT KẾ HOẠCH

Theo báo cáo của Sở Tài chính trước đó, số liệu chi tiết chốt đến ngày 9/11, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh là 20.658,18 tỉ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 là 15.902,37 tỉ đồng, gồm 13.235,8 tỉ đồng ngân sách địa phương và 2.666,57 tỉ đồng ngân sách Trung ương. Vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 4.755,81 tỉ đồng, gồm 1.235,34 tỉ đồng ngân sách địa phương và 3.520,47 tỉ đồng ngân sách Trung ương.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu

UBND tỉnh đã giao chi tiết 20.430,6 tỉ đồng đến danh mục và mức vốn của từng chương trình, dự án, nhiệm vụ, đạt 98,9% kế hoạch. Còn 227,58 tỉ đồng chưa giao chi tiết, chiếm 1,1%. Trong số này, 133,3 tỉ đồng là vốn còn dư từ kế hoạch xây dựng trường học tại các xã biên giới năm 2025, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng cho các trường khởi công năm 2026; 44,28 tỉ đồng dành cho trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới chưa được phân bổ chi tiết; 50 tỉ đồng bố trí cho một dự án khoa học – công nghệ, chuyển đổi số chưa bảo đảm thủ tục đầu tư.

Công trình thi công dự án Tiểu đô thị Tĩnh Gia . Ảnh: Xuân Nghĩa.

Tổng giải ngân tại thời điểm báo cáo chi tiết đạt 14.156,16 tỉ đồng, bằng 68,53% kế hoạch; riêng vốn năm 2026 giải ngân 11.114,71 tỉ đồng, đạt 69,89%. Các chủ đầu tư, đơn vị cấp tỉnh được bố trí 9.552,04 tỉ đồng, đã giải ngân 6.660,95 tỉ đồng, đạt 69,73%.

Một số đơn vị cấp tỉnh đã giải ngân 100% vốn được giao, gồm Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm với 4,31 tỉ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với 13,33 tỉ đồng; Sở Khoa học và Công nghệ với 50 tỉ đồng; Sở Nội vụ với 1,08 tỉ đồng.

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Công an tỉnh được giao 188,76 tỉ đồng, giải ngân 177,7 tỉ đồng, đạt 94,14%; Sở Y tế giải ngân 0,77/0,82 tỉ đồng, đạt 93,9%; Bệnh viện Ung bướu giải ngân 52,45/56,72 tỉ đồng, đạt 92,5%; Sở Tài chính giải ngân 8,08/9,59 tỉ đồng, đạt 84,25%; Sở Xây dựng giải ngân 605,03/751,78 tỉ đồng, đạt 80,5%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải ngân 35,6/45,11 tỉ đồng, đạt 78,9%; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giải ngân 29,73/39,38 tỉ đồng, đạt 75,5%.

Trong nhóm chủ đầu tư có vốn lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp được giao 2.926,77 tỉ đồng, đã giải ngân 2.070,82 tỉ đồng, đạt 70,75%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được giao 2.571,85 tỉ đồng, giải ngân 1.780,79 tỉ đồng, đạt 69,2%.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÒN NHIỀU KHOẢN CHẬM

Các xã, phường được bố trí tổng cộng 9.049,85 tỉ đồng, đã giải ngân 6.527,26 tỉ đồng, đạt 72,13%. Đến trung tuần tháng 11, tỷ lệ giải ngân của khối này tăng lên 73,8%.

Vốn bố trí cho các nhiệm vụ là 1.562,67 tỉ đồng, đã giải ngân 701,9 tỉ đồng, đạt 44,92%. Trong đó, nhiệm vụ trả nợ gốc vốn vay cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài được bố trí 84,11 tỉ đồng, giải ngân 30,96 tỉ đồng, đạt 36,8%. Ba khoản đã giải ngân hết gồm 45,28 tỉ đồng bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Thanh Hóa; 30 tỉ đồng bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh; và 472,5 tỉ đồng vốn ủy thác thực hiện tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Với vốn kéo dài từ năm 2025, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân 61,11/123,09 tỉ đồng, đạt 49,65%; chương trình xây dựng nông thôn mới giải ngân 16,73/50,82 tỉ đồng, đạt 32,92%; chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 24,44/80,66 tỉ đồng, đạt 30,3%. Vốn năm 2026 mới bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia là 676,21 tỉ đồng, nhưng đã giải ngân 20,89 tỉ đồng, đạt 3,09%.

Trong khi đó, 266,06 tỉ đồng tiết kiệm 5% tổng nguồn ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026 để đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia đã được giải ngân toàn bộ.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh đầu tư công, kiểm đếm giá trị khối lượng hoàn thành và khắc phục những hạn chế trong phối hợp, điều hành. Các đơn vị cần bám sát tiến độ từng dự án, chủ động xử lý vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và thi công, đồng thời siết chặt kỷ luật hành chính. Khối lượng vốn còn lại lớn, vì vậy mục tiêu đặt ra là phải tăng tốc liên tục để hoàn thành kế hoạch trong thời gian còn lại của năm.