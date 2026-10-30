Thanh Hóa: Cải thiện nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn

Theo đó, đối với đất san lấp, toàn tỉnh hiện có 39 mỏ được cấp phép đang hoạt động, công suất khoảng 18,9 triệu m3/năm; nguồn cung quý IV/2026 ước đạt 10,162 triệu m3, đáp ứng 96,3% nhu cầu toàn tỉnh. Năm 2027, tổng nguồn cung dự kiến khoảng 23,77 triệu m3, gồm: 43 mỏ hoạt động ổn định với công suất khoảng 16,2 triệu m3/năm; 09 dự án thu hồi khoáng sản khoảng 3,67 triệu m3 và 15 mỏ đã trúng đấu giá đang hoàn thiện hồ sơ cấp phép với công suất 3,9 triệu m3/năm.

Nguồn cung đất san lấp quý IV/2026 tại các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 10,162 triệu m3, đáp ứng 96,3% nhu cầu toàn tỉnh.

Đối với đá xây dựng có 168 mỏ được cấp phép đang hoạt động, công suất khoảng 8,7 triệu m3/năm; nguồn cung quý IV/2026 ước đạt 3,529 triệu m3, đáp ứng 138,2% nhu cầu toàn tỉnh. Năm 2027, tổng nguồn cung dự kiến khoảng 11,76 triệu m3, gồm: 164 mỏ đủ điều kiện hoạt động với công suất khoảng 8,7 triệu m3/năm và 04 dự án thu hồi khoáng sản khoảng 3,06 triệu m3; ngoài ra, còn 36 mỏ đá đã trúng đấu giá đang hoàn thiện hồ sơ cấp phép với trữ lượng khoảng 201,24 triệu m3.

Trong khi đó cát xây dựng có 10 mỏ được cấp phép đang hoạt động, công suất khoảng 0,59 triệu m3/năm; nguồn cung quý IV/2026 ước đạt 0,814 triệu m3, đáp ứng 51,9% nhu cầu toàn tỉnh. Năm 2027, tổng nguồn cung dự kiến khoảng 6,53 triệu m3, gồm: 11 mỏ cát đủ điều kiện hoạt động với công suất 1,06 triệu m3/năm; 03 mỏ cát của Công ty TNHH Vân Lộc dự kiến cấp phép theo cơ chế đặc thù trong tháng 12/2026 với công suất khoảng 1,7 triệu m3/năm; 03 mỏ đã trúng đấu giá với công suất 0,03 triệu m3/năm; dự kiến cấp giấy phép khai thác đá, cát kết làm cát nghiền cho Công ty Quang Minh AP tại xã Tượng Lĩnh với công suất khoảng 1,5 triệu m3/năm; duy trì ổn định nguồn cát nhân tạo hiện có với công suất khoảng 2,24 triệu m3/năm.

Thời gian qua, trước thực trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ và kiểm soát chặt chẽ thị trường này nhằm đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có thể kể đến các giải pháp như đưa vào đấu giá các điểm mỏ mới; áp dụng quy trình cắt giảm từ 30% - 50% thời gian xử lý thủ tục cấp mới, gia hạn và điều chỉnh giấy phép khai thác, rút ngắn tối đa hồ sơ thẩm định của doanh nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù trong cấp phép, nâng công suất các mỏ…

Do vậy, nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn đã được cải thiện rõ. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 7/2026 đến đầu tháng 10/2026, Thanh Hóa đã bổ sung 14,22 triệu m3, vượt chỉ tiêu 13,5 triệu m3 theo Kế hoạch số 255/KH-UBND.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện việc khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng tại các điểm mỏ cũng như công trường xây dựng và điểm tập kết, Thanh Hóa đã luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên.