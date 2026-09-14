Thanh Hóa: Các địa phương, doanh nghiệp ứng phó với mưa lớn

Phương tiện nghề cá cập bến ở xã Tiên Trang. (Ảnh: Mai Luận)

Tại xã Tiên Trang có 289 tàu cá chiếc, 185 bè mảng đã cập bờ, di chuyển về nơi neo đậu an toàn cùng 2.393 lao động về với gia đình.

Hiện có 15 phương tiện, 80 lao động hoạt động trên vùng biển trong tỉnh sẽ về bờ trong ngày; 55 tàu thuyền với 385 lao động đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình sẽ vào nơi neo đậu ở tỉnh bạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Trang Trần Thị Huệ cho biết, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân tranh thủ thu hoạch lúa và hoa màu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đến nay trên địa bàn xã đã thu hoạch 75ha lúa, 83ha rau màu các loại.

Vụ Thu mùa năm nay phường Ngọc Sơn đạt tổng diện tích gieo trồng gần 746ha. Đến thời điểm này nhân dân thu hoạch xong diện tích trồng cây vừng, đang gieo trồng lạc đông, trồng ngô, khoai trên đất đã thu hoạch vừng. Với 546ha chuyên canh lúa, mới có gần 40ha cho phép thu hoạch. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nông hộ thuê máy gặt đập liên hợp tiến hành thu hoạch trà lúa đã chín.

Hiện Ủy ban nhân dân phường Ngọc Sơn giao các tổ dân phố và hợp tác xã tập trung tháo nước đệm để bảo vệ cây trồng, bờ vùng, bờ thửa, thuận lợi cho nhân dân tổ chức thu hoạch và chăm sóc diện tích hoa màu mới trồng.

Các tổ bảo nông thường xuyên theo dõi, khơi thông kênh mương, tiêu thoát nước, chống ngập diện tích mới gieo trồng cây hoa màu, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích cây trồng chưa đến thời kỳ thu hoạch.

Trên địa bàn phường Ngọc Sơn có điểm đê hữu sông Thị Long xung yếu tại K10+627 - K11+ 077 đã được đơn vị thi công đã đắp đất cao hơn cốt đê cũ 2m, bảo đảm ứng phó với mưa to, lũ lớn.

Với 68km kênh mương do phường quản lý đã được kè lát, kiên cố hóa gần 65% và 32 cống tiêu dưới đê được tu sửa, bảo dưỡng định kỳ, đáp ứng yêu cầu vận hành trong mùa mưa bão.

Người lao động vớt rác chặn dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nhanh nước đệm phát sinh do mưa lớn. (Ảnh: Mai Luận)

Đặc biệt, từ ngày 26/8 đến đầu tháng 9 năm nay, trên địa bàn phường Ngọc Sơn phát sinh hiện tượng ngao nuôi chết hơn 80% trên tổng diện tích khoảng 60ha, gây thiệt hại lớn cho 50 hộ dân nuôi ngao.

Theo nhận định sơ bộ, hiện tượng ngao chết là do đợt mưa bão lớn vừa qua phát sinh lượng nước ngọt lớn từ thượng nguồn đổ về vùng cửa biển khiến độ mặn của nước sụt giảm đột ngột, gây sốc nước, làm ngao nuôi chết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Sơn Lê Đình Phương trao đổi: Chính quyền cơ sở cùng cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn các hộ nuôi ngao khẩn trương thu gom toàn bộ xác ngao chết trên các bãi nuôi, đưa vào bờ xử lý theo đúng quy trình; tuyệt đối không xả thải xác ngao ra biển, tránh gây ô nhiễm nguồn nước và lây lan dịch bệnh sang các vùng nuôi khác.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, với diện tích ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm, khuyến khích bà con khẩn trương thu hoạch sớm, nhằm giảm thiệt hại. Đối với ngao nuôi còn sống, nông hộ cần vệ sinh mặt bãi, san thưa mật độ nuôi và chuẩn bị sẵn sàng các phương án di dời nếu độ mặn tiếp tục biến động.

Trạm bơm Đông Tân đang vận hành máy bơm tiêu thoát nước mưa. (Ảnh: Mai Luận)

Theo tổng hợp nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập nước, tắc đường tỉnh 530D, tại Km1+120 thuộc xã Linh Sơn; 3 vị trí tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Mậu Lâm bị ngập nước từ 30cm-1m, gây tắc đường. Bước đầu có 3ha lúa ở thượng lưu hồ Thượng Hòa, thôn Trường Minh, xã Trường Lâm bị ngập nước.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu đã vận hành 5 trạm, 8 máy bơm, 11 cống tiêu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc Sông Mã đã vận hành 1 trạm, 3 máy bơm cùng 24 cống tiêu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sông Mã cũng đang vận hành 12 cống tiêu thoát nước, chống ngập nước cây trồng, đường giao thông, các khu dân cư.