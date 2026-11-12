Thanh Hóa: Bóc thành công khối u tuyến tiền liệt nặng 104 gam bằng nội soi 3D-4K

Bệnh nhân N.V.S (72 tuổi, trú tại xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng tiểu khó, tiểu nhiều lần, đau tức vùng bụng dưới. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tuyến tiền liệt phì đại với khối u có trọng lượng lên tới 104 gam, gây ảnh hưởng đáng kể đến chức năng tiểu tiện và sinh hoạt của người bệnh.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện phẫu thuật nội soi bóc u tuyến tiền liệt cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo người nhà, khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường về đường tiểu. Sau khi điều trị tại tuyến dưới nhưng tình trạng chưa được giải quyết triệt để, gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Qua thăm khám và hội chẩn chuyên gia Ngoại Tiết niệu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt kích thước lớn. Trước tình trạng khối u có trọng lượng lớn, người bệnh tuổi cao và có các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kéo dài, ê-kíp phẫu thuật lựa chọn phương pháp nội soi bóc u tuyến tiền liệt, ứng dụng hệ thống hình ảnh 3D-4K.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mở thêm hướng điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh lý tuyến tiền liệt kích thước lớn ngay tại địa phương.

PGS.TS. Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trưởng kíp phẫu thuật, cho biết hệ thống hình ảnh 3D-4K có độ phân giải cao, cung cấp hình ảnh không gian ba chiều, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc giải phẫu, xác định chính xác vùng bóc tách và hỗ trợ kiểm soát chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

So với phẫu thuật mổ mở truyền thống, phương pháp nội soi có ưu điểm ít xâm lấn, giảm tổn thương mô, hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh và bảo đảm tính thẩm mỹ. Kỹ thuật này cũng giúp giảm một số chi phí phát sinh so với các phương pháp phẫu thuật công nghệ cao như HoLEP, ThuLEP.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân N.V.S phục hồi thuận lợi. Đến ngày thứ 4, người bệnh có thể đi lại khỏe mạnh, ăn uống bình thường, cho thấy kết quả bước đầu tích cực của ca phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước, tổ chức tuyến có thể chèn ép niệu đạo, gây cản trở dòng nước tiểu, dẫn đến tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu khó, tia nước tiểu yếu, tiểu ngắt quãng hoặc cảm giác tiểu không hết.

Nếu không được thăm khám và điều trị phù hợp, bệnh có thể gây bí tiểu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi bàng quang, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thận.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới trung niên và cao tuổi nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về đường tiểu. Người bệnh không nên chủ quan với tình trạng tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần hoặc tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Trường hợp bí tiểu hoàn toàn, đau tức bụng dưới dữ dội hoặc sốt kèm triệu chứng đường tiết niệu, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám, xử trí kịp thời.