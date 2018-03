Thanh Hóa: Bắt giữ xe khách vận chuyển thực phẩm bẩn

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ xe khách BKS 51B-123.85 vận chuyển 180kg thịt gà đã bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ hợp lệ.

Theo báo Thanh Hóa, chiều 30/3, tại km số 378 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Vũ Quốc Tường làm tổ trưởng đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 51B-123.85 do lái xe Lê Đức Long, sinh năm 1970 ở Hải Hòa, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị điều khiển.

Cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương kiểm tra số thực phẩm vận chuyển trên xe khách. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe vận chuyển 180kg sản phẩm động vật (thịt gà) đang trong tình trạng ôi thiu, bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ hợp lệ.

Theo TTXVN, cũng theo khai nhận ban đầu, lái xe Lê Đức Long nhận vận chuyển số hàng kể trên của một người từ Đà Nẵng đi Hà Nội để tiêu thụ. Tuy nhiên đến địa phận huyện Tĩnh Gia đã bị lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã lập hồ sơ chuyển tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tú Anh (t/h)