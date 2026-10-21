Thanh Hóa bắt giữ 118 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lưu trú. Nhóm này sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào, Campuchia; trong đó có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đối tượng bị truy nã ở nước ngoài. Các đối tượng mang theo nhiều máy tính, thiết bị viễn thông để phục vụ hoạt động phạm tội.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (người đứng) chỉ đạo nghiệp vụ với các lực lượng tham gia chuyên án

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổ chức này có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành của Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông), sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc. Các đối tượng phân chia nhiệm vụ thành từng bộ phận, đảm nhiệm việc trực tiếp thực hiện kịch bản lừa đảo, quản lý nhân sự, thiết bị, tài chính, hậu cần và phiên dịch. Đường dây được tổ chức thành 6 phòng, hướng đến các nhóm nạn nhân tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn, lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc làm và kiếm thêm thu nhập để chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, chúng kết bạn qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử trên các nền tảng được giới thiệu. Ban đầu, các đối tượng tạo lòng tin bằng cách đưa ra thông tin lợi nhuận hoặc cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tiếp tục chuyển số tiền lớn hoặc muốn rút vốn, chúng yêu cầu nộp thêm tiền hoặc cắt đứt liên lạc. Một số nhóm tổ chức livestream các giải thể thao để lôi kéo người tham gia cá cược trực tuyến; nhóm khác giả mạo nhà tuyển dụng, yêu cầu nạn nhân nộp phí hoặc tham gia các nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng nhằm dụ chuyển tiền nhiều lần.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và làm việc với đối tượng cầm đầu

Xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có tính chất xuyên quốc gia và phương thức hoạt động phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 118 đối tượng, gồm 113 người nước ngoài (74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) cùng 5 người Việt Nam. Trong số các đối tượng nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Phần mềm các đối tượng sử dụng hoạt động phạm tội

Máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng hoạt động phạm tội.

Ngày 21-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 và tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Vụ án cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, tuyển dụng trực tuyến không rõ nguồn gốc; kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch, không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ.