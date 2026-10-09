Thanh Hóa: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tại chùa Đại Bi

Thượng tọa Thích Tâm Chính phát biểu tại phiên họp

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp; tham dự có chư tôn đức Phó Trưởng ban, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Chính ghi nhận những kết quả bước đầu trong công tác Phật sự sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh; đồng thời đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự trong việc triển khai những nhiệm vụ chung. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thượng tọa cũng nêu một số vấn đề còn tồn đọng cần tập trung tháo gỡ, nhằm bảo đảm các hoạt động Phật sự được triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự đề cập những nội dung cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới, đề nghị chư tôn đức tham dự phiên họp cùng trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất phương hướng giải quyết.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Tại phiên họp, chư tôn đức đã đóng góp nhiều ý kiến với tinh thần trách nhiệm, tập trung vào từng nội dung công tác, đề xuất phương án thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến các quy định về tang lễ, tiếp Tăng độ chúng, thuyên chuyển và bổ nhiệm; đề xuất kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng tại các chùa đã được xếp hạng di tích, cùng một số nội dung Phật sự quan trọng khác, phù hợp với yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa sẽ có phương án cụ thể liên quan đến công tác hoằng pháp, trong đó chú trọng tăng cường hoạt động tại các địa bàn miền núi; đồng thời tích cực hưởng ứng chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Các ban chuyên môn được đề nghị chủ động xúc tiến những công việc cần triển khai ngay theo chức năng, nhiệm vụ.

"Rất mong chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sức mạnh tập thể, phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất trong phiên họp hôm nay.", Thượng tọa Thích Tâm Chính nhấn mạnh trong phát biểu đúc kết.

Lễ Bố-tát tập trung của Tăng Ni tỉnh Thanh Hóa

Sau phiên họp, chư tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh Thanh Hóa đã tham dự lễ Bố-tát, tụng giới định kỳ. Đây là dịp để người xuất gia ôn nhắc giới pháp, tự soi xét việc tu học và hành trì, nuôi dưỡng đời sống thanh tịnh, đồng thời phát huy tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn.