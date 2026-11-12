Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt – Lào tại tỉnh Hủa Phăn

Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; cùng chư tôn đức Phó Trưởng ban, thành viên Thường trực và Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Tâm Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Đại đức Thích Nguyên Hiệp, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trình báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại đức Thích Nguyên Hiệp trình bày báo cáo kết quả Đại hội X GHPGVN

Theo đó, Đại hội tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đã thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới, tiếp tục nối dài truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo tỉnh Thanh Hóa có 5 chư tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hội nghị cũng lắng nghe Thượng toạ Thích Tâm Chính triển khai các Phật sự quan trọng trong thời gian tới như: khuyến khích chư tôn đức trong Ban Thường trực, Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội, trụ trì các tự viện,... ủng hộ xây dựng các ngôi nhà Đại đoàn kết theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự sắp tới; các Ban chuyên môn sẽ tổ chức ra mắt trong dịp tổng kết để các Phật sự được thực hiện một cách hiệu quả. Ban Trị sự cũng sẽ lên kế hoạch tổ chức trao tặng quà tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho bà con vui xuân đón Tết đong đầy yêu thương.

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

Nhân đây, Thượng tọa Thích Tâm Định trình bày tâm nguyện xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt – Lào tại tỉnh Hủa Phăn - Lào. Thượng tọa đề nghị Ban Trị sự quan tâm, hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan để từng bước thực hiện tâm nguyện này.

Chư tôn đức tham dự đã trao đổi, thảo luận về các nội dung được trình bày, đóng góp ý kiến đối với những công tác Phật sự sắp tới, ủng hộ đề xuất xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt - Lào.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cũng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến các tự viện trên địa bàn tỉnh.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sau phiên họp Thường trực, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đoàn có bà Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng các vị tại cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh.