Người dân giải quyết thủ tục đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Xương (Ảnh minh họa).

Đây là bước quan trọng để Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Sơ đồ quy trình 9 bước thực hiện cấp GCNQSDĐ giao trái thẩm quyền được in trong Sổ tay hướng dẫn.

Sổ tay ban hành gồm 25 trang với 7 phần nội dung lớn, trong đó nêu các điều kiện được cấp GCNQSDĐ, phân nhóm theo số 15/CT-UBND, hướng dẫn trình tự và các thủ tục thực hiện...

Những tình huống có thể phát sinh trong quá trình thực hiện cũng được “Sổ tay” đưa ra, giúp người dân và chính quyền các địa phương có thể nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Kèm theo là các loại mẫu giấy tờ cần thiết khi người dân thực hiện các bước triển khai hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho đất được cấp trái thẩm quyền trước đây.

Toàn văn Quyết định số 4109/QĐ-UBND xem tại đây.