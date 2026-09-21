Thanh Hóa bàn giao hơn 2.100 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Sáng 21.9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức vận chuyển, bàn giao 2.150 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để phục vụ giám định ADN.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chuyên môn cẩn trọng lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: Trần Huấn

Thanh Hóa hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ với 11.174 mộ. Trong đó, 25 nghĩa trang có các mộ liệt sĩ thiếu thông tin, thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Đến ngày 10.9, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang, khai quật 2.922 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và thu được 2.602 mẫu sinh phẩm. Có 320 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt đã phân hủy, than hóa theo thời gian.

Trước đó, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao 471 mẫu qua 3 đợt, gồm 452 mẫu lấy từ các nghĩa trang và 19 mẫu quy tập trong mùa khô 2025 - 2026. Số 2.150 mẫu còn lại được bảo quản tại phòng lưu mẫu tạm thời trước khi bàn giao.

Toàn bộ mẫu được lập hồ sơ, gắn mã định danh và thực hiện bàn giao theo quy trình “5 đúng”, gồm đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản và đúng chuỗi bàn giao.

Đây là đợt bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ có số lượng lớn nhất từ trước đến nay của Thanh Hóa, góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.