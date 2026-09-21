Thanh Hóa bàn giao 2.150 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Toàn cảnh chương trình bàn giao.

Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn. Các lực lượng triển khai theo phương châm “làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng”, thực hiện lấy mẫu theo phương thức “cuốn chiếu”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Thanh Hóa hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ với 11.174 mộ liệt sĩ; trong đó 25 nghĩa trang có mộ liệt sĩ thiếu thông tin thuộc diện phải lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đến ngày 10-9, các lực lượng đã hoàn thành 100% khối lượng theo kế hoạch tại 25/25 nghĩa trang; khai quật 2.922/2.922 mộ liệt sĩ thiếu thông tin. Qua đó thu được 2.602 mẫu sinh phẩm, đạt 89%; 320 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt đã phân hủy, than hóa theo thời gian.

Để bảo đảm an toàn, chính xác trong quá trình quản lý, bảo quản, mỗi mẫu sinh phẩm được gắn mã định danh, lập hồ sơ và danh sách riêng, thuận tiện cho kiểm tra, đối chiếu, truy xuất nguồn gốc. Bộ CHQS tỉnh bố trí phòng lưu mẫu tạm thời, duy trì nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C theo yêu cầu bảo quản. Từ 2.602 mẫu đã thu được, tỉnh đã tổ chức bàn giao 3 đợt với 471 mẫu; trong đó có 452 mẫu lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ và 19 mẫu hài cốt liệt sĩ được quy tập tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong mùa khô 2025-2026.

2.150 mẫu sinh phẩm được Bộ CHQS Thanh Hóa vận chuyển, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN.

Các đại biểu tổ chức đưa mẫu sinh phẩm ra xe vận chuyển đến Viện Pháp y Quân đội.

Tại đợt bàn giao ngày 21-9, toàn bộ 2.150 mẫu còn lại được vận chuyển, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. Quá trình vận chuyển, bàn giao thực hiện theo quy trình “5 đúng”: Đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản, đúng chuỗi bàn giao.

Chương trình được tổ chức trang nghiêm, bày tỏ lòng tri ân đối với các liệt sĩ.

Chương trình bàn giao thực hiện theo quy trình “5 đúng”: Đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản, đúng chuỗi bàn giao.

Phát biểu trước khi đoàn công tác lên đường, lãnh đạo Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng đặt sự trang trọng, cẩn trọng lên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với Viện Pháp y Quân đội, bàn giao đầy đủ hồ sơ để công tác giám định được triển khai nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, tiếp tục rà soát, khảo sát, hoàn thiện hồ sơ đối với những nguồn thông tin mới phát sinh, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc bàn giao 2.150 mẫu lần này tạo thêm cơ sở để đẩy nhanh công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa tên tuổi các anh trở về với quê hương, gia đình và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.