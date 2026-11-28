Phân cấp thực chất và đổi mới kiểm soát quyền lực

​Sáng 28/11, tại Thanh Hóa, Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển, từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa" diễn ra với sự tham gia của đông đảo đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ cơ sở. Là địa phương có không gian địa lý, kinh tế, xã hội đa dạng bậc nhất cả nước, Thanh Hóa mang đến kho dữ liệu sống động sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, qua đó góp phần nhận diện điểm nghẽn và hoàn thiện luận cứ thể chế, chính sách.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu khai mạc.

​Tại hội thảo, câu chuyện phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực cấp xã và đổi mới kiểm soát quyền lực được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thông phân tích thẳng thắn. Ông nhấn mạnh yêu cầu làm rõ ranh giới giữa quyền lập quy của luật với hai cơ chế phân cấp và ủy quyền của tỉnh. Theo đó, tỉnh cần rà soát lại thẩm quyền được phân cấp để tiếp tục giao cho cấp xã theo nguyên lý cấp nào giải quyết tốt nhất cho người dân thì giao cho cấp đó, song phải đa dạng hóa hình thức phân cấp chứ không áp dụng cào bằng giữa xã miền núi, xã ven biển và phường. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thông, việc nâng cao năng lực hấp thụ và thực thi ở cấp xã giữ vai trò then chốt. Cùng với mở rộng phân cấp, kiểm soát quyền lực phải đặt ở vị trí hàng đầu nhưng cần chuyển từ thanh tra dàn trải, chồng chéo gây quá tải sang đổi mới cách kiểm tra và tăng cường hậu kiểm.

Toàn cảnh cuộc hội thảo

​Mở dư địa tăng trưởng xanh và liên kết điều hành cơ sở

​Ở hướng tiếp cận chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với đặc thù địa phương, đồng chí Đặng Huy Đông, đại diện Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, mang đến những gợi mở đáng chú ý về kinh tế xanh và tín chỉ carbon tại Thanh Hóa. Ông chỉ ra bốn lợi thế tự nhiên và tài nguyên có khả năng hình thành các bể lưu trữ và tín chỉ carbon, gồm: diện tích rừng lớn; nguồn rác thải cùng phụ phẩm nông nghiệp hơn 6 triệu tấn có thể tái chế thành biochar, khí sinh học và nhiên liệu bền vững cho hàng không; các vùng có đá bazan và vùng bờ biển sâu phù hợp nuôi biển kết hợp trồng rong biển hấp thụ carbon. Nhấn mạnh các công nghệ này đều đã nằm trong tầm tay nhưng để tạo tín chỉ carbon được thị trường công nhận cần có môi trường thử nghiệm thực tế và quy trình đo kiểm, chứng nhận rõ ràng, đồng chí Đặng Huy Đông đề xuất gắn quản trị với quy mô: các bài toán lớn, liên vùng có thể điều hành tập trung, còn những khâu phát sinh chất thải, phụ phẩm sát cộng đồng cần giao trách nhiệm trực tiếp cho cấp xã, kết hợp công nghệ số và kinh tế tầm thấp.

​Đi sâu vào phân định thẩm quyền, bố trí nguồn lực, trách nhiệm giải trình và xử lý công việc liên xã, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý đặt vấn đề từ thực tiễn Thanh Hóa là địa phương có số lượng xã nhiều nhất cả nước sau sắp xếp. Ông nhấn mạnh sự đồng bộ, thống nhất về phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã là nguyên tắc nền tảng, chỉ riêng những địa bàn có điều kiện đặc thù mới thiết kế cơ chế phân cấp nhiệm vụ đặc thù. Khi giao nhiệm vụ, tỉnh phải bảo đảm đồng thời ba nguồn lực gồm tài chính, nhân lực và dữ liệu, trong đó cần đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai, quy hoạch, hồ sơ chuyển giao và đầu tư công để cấp xã vận hành thông suốt. Đối với các nhiệm vụ liên xã như quy hoạch, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường hay phòng, chống thiên tai, ông đề nghị giải quyết theo phạm vi tác động thực tế, đúng thẩm quyền, giao một đầu mối chủ trì, bảo đảm các xã cùng tham gia ngay từ khâu xây dựng phương án và chia sẻ công bằng chi phí, lợi ích.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

​Từ góc nhìn trực tiếp của chính quyền cơ sở tại khu vực đô thị, công nghiệp, cảng biển Nghi Sơn, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tĩnh Gia, cho rằng năng lực quản trị và kiến tạo phát triển phải được đo bằng khả năng giải quyết công việc cụ thể của người dân, doanh nghiệp và sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với đất đai, môi trường, việc làm, đời sống dân cư. Theo ông, tổ chức không gian phát triển cần đi đôi với cơ chế quản trị liên kết để tránh xem xét từng dự án tách rời gây áp lực chéo, trong đó cấp tỉnh điều phối các nội dung liên ngành, liên địa bàn còn xã, phường phản ánh sát thực tế và tổ chức triển khai. Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, cần phân loại đúng nguyên nhân, lập danh mục theo từng dự án với đầy đủ nội dung, căn cứ, cơ quan xử lý và thời hạn, đồng thời chuẩn hóa quy trình phối hợp tỉnh với xã, phường để đầu mối điều phối theo dõi xuyên suốt mà vẫn tôn trọng thẩm quyền chuyên môn.

​Những tham luận thẳng thắn, giàu tính thực tiễn tại phiên thảo luận cho thấy sự gắn kết hài hòa giữa tư duy khoa học, chiều sâu văn hóa, lịch sử và hơi thở điều hành cơ sở, hướng tới mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, minh bạch và kiến tạo phát triển bền vững.

​Sáng 28/11, tại Thanh Hóa diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển, từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa". Hội thảo tập trung phân tích rào cản thể chế, giải pháp phân cấp thực chất cho cấp xã, gắn kết quản trị xanh và cơ chế phối hợp liên vùng, góp phần hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.