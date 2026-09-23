Thanh Hóa: Ấm áp Trung thu nơi biên giới Yên Khương

Đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng quà hai em Lương Ánh Nguyệt và Ngân Bảo Hân.

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND xã Yên Khương tổ chức, với sự tham dự của đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh.

Với thông điệp “Một vầng trăng - Ngàn ước mơ”, đêm hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân... Đặc biệt, màn giao lưu của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long đã mang đến nhiều tiếng cười, tạo không khí gần gũi, vui tươi cho các em nhỏ vùng biên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tô Anh Dũng nhấn mạnh, tỉnh xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, nhất là trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương.

Theo đồng chí Tô Anh Dũng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Công trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với giáo dục vùng biên, tạo thêm điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Trao quà, học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Hơn 1.000 phần quà Trung thu dành tặng học sinh vùng biên Yên Khương.

Đêm hội Trăng rằm trở nên ấm áp với trẻ em vùng biên.

Tại đêm hội, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đã trao 50 suất học bổng tặng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập, rèn luyện; trao hơn 1.000 phần quà Trung thu tặng học sinh.

Đêm hội là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong chăm lo thế hệ trẻ, góp phần để trẻ em vùng biên có thêm niềm vui, động lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành.