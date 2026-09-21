Thanh Hóa: Ấm áp chương trình Biên cương-Đêm hội trăng rằm

Một tiết mục trong chương trình "Biên cương-Đêm hội trăng rằm". (Ảnh: Mai Luận)

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ đội Biên phòng vui Trung thu 2026 với trẻ em khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa có 213,604km đường biên giới, tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Trong đó riêng hai xã vùng cao biên giới; Mường Lát, Tam Chung có gần 31km biên giới, tiếp giáp huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn. Xã Mường Lát có lợi thế trực tiếp trong kết nối, đối ngoại, cùng với Tam Chung giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, chăm lo vun đắp, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Đây cũng là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số với bản sắc văn hóa độc đáo, hợp thành cộng đồng các dân tộc Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Dù vậy, điều kiện dân sinh, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhất là trẻ em khu vực miền núi còn những thiệt thòi. Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức tại xã vùng cao Mường Lát, Tam Chung đem lại niềm vui lớn cho đồng bào các dân tộc tại địa bàn, nhất là trẻ em các dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà, học bổng cho học sinh các dân tộc thiểu số có gia cảnh khó khăn ở vùng thượng du Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Tham dự chương trình các đại biểu, quần chúng nhân dân cùng đông đảo thiếu niên, nhi đồng được xem tiểu phẩm sân khấu hóa cùng các hoạt cảnh “Trăng rằm bản em” sinh động, hấp dẫn; xem phóng sự ngắn phản ánh những việc làm thiết thực của Bộ đội Biên phòng đã và đang góp phần lan tỏa, tỏa sáng thêm “Trăng biên cương-chắp cánh ước mơ” cho trẻ em trên mọi miền đất nước. Tiếp đó là chuỗi tiết mục, văn nghệ vui tươi do chính trẻ em, học sinh ở xã vùng cao biên giới Mường Lát biểu diễn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vui phá cỗ Trung Thu, trao niềm vui cho trẻ em vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dự chuỗi hoạt động “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” năm 2026, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa trao tặng 60 suất quà cho các em thụ hưởng chương trình “Nâng bước em đến trường-con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026, trao tặng hơn 2.500 túi quà, gần 800 thùng sữa TH true milk cho các thiếu niên, nhi đồng tham gia chương trình.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Quân đội trao tặng quà cho học sinh các dân tộc vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Đông đảo trẻ em tham dự chương trình còn hào hứng xem các nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật, vui phá cỗ Trung thu và đón nhận những phần quà chan chứa tình cảm, tấm lòng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, Bộ đội Biên phòng dành cho trẻ em. Trong không gian lung linh rực rỡ ở “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” năm 2026, đông đảo đại biểu, trẻ em, quần chúng nhân dân cùng hát vang ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” cùng liên khúc vui tươi trong đêm hội trăng rằm.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với học sinh vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Lực lượng vũ trang, các thầy cô giáo tiếp tục trao tặng học bổng, quà cho hơn 400 em học sinh ở xã biên giới Mường Lát và Tam Chung theo chương trình “Nâng bước em tới trường-con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.