Sáng 19/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức lễ công bố, trao quyết định tuyển dụng cho 793 giáo viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển. Không khí buổi lễ ngập tràn niềm vui khi hàng trăm thầy cô chính thức chạm tới mong ước được gắn bó lâu dài với ngành giáo dục sau quá trình nỗ lực, phấn đấu.

Trao quyết định tuyển dụng cho giáo viên

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo năm 2026 có quy mô lớn, thu hút hơn 8.000 hồ sơ đăng ký tham dự. Đây là đợt tuyển dụng nhằm lựa chọn đội ngũ giáo viên đáp ứng các chỉ tiêu được phê duyệt, bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 24/10/2026, Sở GD&ĐT đã tổ chức trao quyết định cho 732 giáo viên trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn (trong đó có 2 giáo viên) và thuộc diện tiếp nhận nhà giáo.

Hàng trăm giáo viên vỡ òa hạnh phúc trong ngày nhận quyết định tuyển dụng

Việc tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí đội ngũ nhà giáo được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực, củng cố đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa gửi lời chúc mừng tới 793 giáo viên được tuyển dụng. Ông nhấn mạnh, niềm vui hôm nay không đơn thuần là việc nhận một quyết định công tác mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới, nơi mỗi nhà giáo mang theo tri thức, tâm huyết và trách nhiệm với học sinh, với sự nghiệp giáo dục.

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Giám đốc Sở GD&ĐT mong muốn các giáo viên mới được tuyển dụng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng tầm nhìn, chủ động tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương pháp dạy học hiện đại.

Trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới, việc ứng dụng công nghệ cần được thực hiện sáng tạo, có trách nhiệm, không chỉ hỗ trợ truyền tải kiến thức mà còn khơi dậy tư duy, nuôi dưỡng niềm say mê học tập và khả năng khám phá của học sinh.

Bên cạnh chuyên môn, mỗi giáo viên cần giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, ứng xử chuẩn mực và luôn dành cho học trò tình yêu thương, sự bao dung, trách nhiệm. Bởi mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, có hoàn cảnh, tâm tư và năng lực khác nhau. Vì vậy, người thầy cần kiên nhẫn lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, tạo dựng môi trường học tập an toàn để mỗi em đều có cơ hội phát triển.

Đặc biệt, ông Đỗ Đức Quế lưu ý các giáo viên cần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chủ động thích nghi với môi trường công tác, không ngại khó, ngại khổ. Dù được phân công tại thành phố, vùng đồng bằng hay miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, mỗi nhà giáo đều cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị và không ngừng học hỏi.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, năng lực của người thầy không chỉ được thể hiện qua bằng cấp hay kiến thức chuyên môn mà còn nằm ở khả năng đổi mới, sự tận tâm, những việc làm cụ thể trong từng tiết học, từng hoạt động giáo dục.

Một vấn đề quan trọng khác được nhấn mạnh là xây dựng nền giáo dục thực chất, trung thực, không chạy theo thành tích bề nổi. Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc, công bằng trong kiểm tra, đánh giá; lấy sự tiến bộ về năng lực, phẩm chất của từng học sinh làm thước đo quan trọng của chất lượng giáo dục.

Đối với ngành giáo dục Thanh Hóa, yêu cầu đổi mới đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp thiết: tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phát triển ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Quyết định được trao là thành quả của quá trình nỗ lực mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh cao quý của nghề giáo tận tâm với từng bài giảng, trách nhiệm với từng học trò và góp sức xây dựng tương lai cho quê hương, đất nước.