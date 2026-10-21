Thanh Hằng rạng rỡ với trang sức xa xỉ tại Singapore

Mới về Việt Nam chưa đầy 10 ngày sau chuyến công tác Singapore, Thanh Hằng trở lại đảo quốc sư tử dự sự kiện của nhãn hàng trang sức xa xỉ Cartier.

Người đẹp sinh năm 1983 diện xiêm y thanh lịch thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 mới ra mắt của NTK Phan Huy, kết hợp vòng cổ và bông tai cao cấp.

Là nghệ sĩ Việt duy nhất góp mặt tại sự kiện này, Thanh Hằng ngồi ở hàng ghế VIP, cạnh lãnh đạo của nhãn hàng. Nữ diễn viên nhận được lời khen từ CEO khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương của nhãn hàng - cho trang phục cô diện và khả năng tạo dáng linh hoạt của chân dài 8X.

Thanh Hằng cho biết trong chuyến đi này, cô sử dụng 5 bộ trang sức đắt giá từ Cartier khi thực hiện các buổi chụp hình và tham gia chuỗi hoạt động do thương hiệu tổ chức.

Tháng này, bà xã nhạc trưởng Trần Nhật Minh có lịch trình công việc dày đặc cả trong lẫn ngoài nước. Mới đây, cô còn xuất hiện trên bìa tạp chí, hợp tác cùng một thương hiệu cao cấp khác.

Diện mạo cuốn hút của Thanh Hằng ở tuổi 43.