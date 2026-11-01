'Thanh gươm' và 'lá chắn' trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ, sĩ quan Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

“2 kiên định” là đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; “2 đẩy mạnh” là xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; “2 ngăn ngừa” là nguy cơ chiến tranh, xung đột; mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý , Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, có tâm, có tầm, có uy tín cao trước đơn vị và nhân dân, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong định hướng chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang, “2 ngăn ngừa” nhằm tạo ra “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền đất nước từ sớm, từ xa, đồng thời bảo vệ vững chắc nội bộ Quân đội ổn định và trong sạch trước mọi nguy cơ tiềm ẩn. Đây là tư duy kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố “trong” và “ngoài”, “xây” và “chống” của Đảng ta.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) thông tin: Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn tự hào, vận dụng khéo léo kinh nghiệm giữ nước của ông cha với tư tưởng cốt lõi là “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự tiếp nối, kế thừa và cụ thể hóa một cách sáng tạo tư tưởng giữ nước của cha ông.

Nếu như cha ông ta lấy phương châm chủ động phòng ngừa, xây dựng kế sách an dân nhằm triệt tiêu nguy cơ chiến tranh ngay từ đầu, thì ngày nay Đảng ta cụ thể hóa nâng tầm thành tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ xung đột, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế thông qua các biện pháp ngoại giao, xây dựng lòng tin, củng cố quốc phòng, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nếu như “2 kiên định” và “2 đẩy mạnh” củng cố nền tảng năng lực quốc phòng như thanh gươm sắc bén, thì “2 ngăn ngừa” tạo nên một bộ lọc chủ động, biến lực lượng vũ trang thành một lá chắn vững chắc.

Qua hơn 1 năm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” cho thấy ý nghĩa đặc biệt, chỉ đạo mang tính nguyên tắc và thực tiễn sâu sắc, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong tình hình mới. Đây không chỉ là yêu cầu về nhận thức tư tưởng, mà còn là chuẩn mực hành động đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều đơn vị chủ động tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, hành động cách mạng, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động, tạo môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của thanh niên, góp phần tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.