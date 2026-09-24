Thánh Gióng - ký ức của người Việt về một chiến binh cổ đại?

Trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam, Thánh Gióng là một trong những nhân vật đặc biệt nhất. Câu chuyện kể rằng tại làng Phù Đổng, một cậu bé lên ba vẫn không biết nói, không biết cười và cũng chẳng biết đi. Khi đất nước có giặc, nhà vua sai sứ giả đi tìm người tài cứu nước. Nghe tiếng rao của sứ giả, cậu bé bất ngờ cất tiếng nói đầu tiên, yêu cầu vua chuẩn bị ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt. Sau đó, cậu lớn vụt thành một tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt ra trận, đánh tan quân thù rồi bay về trời.

Ký ức về những chiến binh của thời đại kim khí

Câu chuyện tưởng như hoàn toàn thuộc về thế giới thần thoại. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử và khảo cổ học, hình tượng Thánh Gióng lại đặt ra một câu hỏi thú vị: liệu truyền thuyết này có lưu giữ ký ức xa xưa về những chiến binh của thời đại kim khí ở Việt Nam?

Cần nói ngay rằng chưa có bằng chứng lịch sử và khảo cổ nào chứng minh Thánh Gióng là một nhân vật lịch sử có thật. Không thể đồng nhất Gióng với một chiến binh cụ thể hay một cuộc chiến cụ thể trong quá khứ. Nhưng truyền thuyết có thể bảo lưu những mảnh ký ức văn hóa về một thời đại, một kiểu tổ chức xã hội hoặc những biến đổi quan trọng trong đời sống của cư dân cổ.

Tượng đài Thành Gióng ở Sóc Sơn. Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là sắt. Trong truyền thuyết, Gióng yêu cầu ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt. Đây không phải là những vật dụng thông thường trong thế giới huyền thoại. Sắt gắn với một bước phát triển quan trọng của kỹ thuật luyện kim và chiến tranh thời cổ đại.

Tuy nhiên, cũng cần thận trọng với cách diễn giải này. Việc truyền thuyết nói đến sắt không có nghĩa câu chuyện bắt nguồn chính xác từ thời kỳ đồ sắt. Những phiên bản truyền thuyết được ghi chép hoặc truyền khẩu qua nhiều thế hệ có thể đã tiếp nhận các hình ảnh kỹ thuật của những thời đại về sau. Vì vậy, “ngựa sắt” nên được xem trước hết là một biểu tượng văn hóa, thay vì một bằng chứng niên đại.

Điều thú vị hơn nằm ở hình ảnh một cộng đồng huy động sức mạnh để tạo ra vũ khí cho người anh hùng. Trong câu chuyện, Gióng không chiến đấu một mình theo nghĩa hoàn toàn cá nhân. Khi đất nước gặp nguy, nhà vua tìm người tài; dân chúng góp gạo, góp cơm; thợ rèn chế tạo vũ khí; cả cộng đồng cùng chuẩn bị cho cuộc chiến.

Cấu trúc này có thể phản ánh một ký ức xã hội về chiến tranh thời cổ đại, khi khả năng phòng vệ của một cộng đồng phụ thuộc vào việc huy động nhân lực, lương thực, vũ khí và phương tiện. Người anh hùng vì thế không chỉ đại diện cho một cá nhân mà trở thành hiện thân của sức mạnh tập thể.

Đền thờ Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương ở Sóc Sơn. Ảnh: Diệu Linh / VOV2.

Một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý là tre. Khi roi sắt bị gãy, Gióng nhổ những bụi tre ven đường làm vũ khí tiếp tục đánh giặc. Tre vốn là một vật liệu phổ biến trong môi trường nhiệt đới Đông Nam Á. Trong truyền thuyết, loài cây này xuất hiện như thứ vũ khí cuối cùng của người anh hùng. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản thú vị giữa kỹ thuật luyện kim và vật liệu tự nhiên: khi vũ khí bằng sắt không còn, con người vẫn có thể sử dụng những gì sẵn có trong môi trường để chiến đấu.

Giả thuyết về ký ức văn hóa, không phải kết luận lịch sử

Truyền thuyết về Thánh Gióng cũng gắn nhân vật với một không gian địa lý rất cụ thể. Phù Đổng, Sóc Sơn và những địa điểm liên quan đến hành trình của Gióng tạo thành một không gian thiêng được cộng đồng duy trì qua nhiều thế hệ. Tại Sóc Sơn có truyền thuyết Gióng bay về trời sau khi hoàn thành nhiệm vụ; tại Phù Đổng, nơi được xem là quê hương của Gióng, có lễ hội tái hiện cuộc chiến của vị thánh.

Chính lễ hội Gióng cho thấy ký ức về người chiến binh cổ đại đã được biến đổi thành một hình thức văn hóa sống động như thế nào. Năm 2010, UNESCO ghi danh “Lễ hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. UNESCO mô tả đây là lễ hội hằng năm nhằm tôn vinh Thánh Gióng, vị anh hùng huyền thoại được cộng đồng xem là người bảo vệ đất nước, đồng thời gắn với mùa màng, hòa bình và sự thịnh vượng.

Điều đáng nói là lễ hội không chỉ kể lại câu chuyện mà diễn lại một cuộc chiến. Ở Phù Đổng, những người tham gia đóng vai các nhân vật trong trận đánh; ngựa trắng được sử dụng tượng trưng cho ngựa sắt; cờ, trống, chiêng và những động tác nghi lễ tái hiện diễn biến chiến trận. Một số vai diễn được cộng đồng chuẩn bị và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, nếu gọi Thánh Gióng là “ký ức về một chiến binh cổ đại”, cần hiểu đó là một giả thuyết về ký ức văn hóa, không phải kết luận lịch sử. Nhân vật có thể đã hấp thụ nhiều lớp ký ức khác nhau: ký ức về chiến tranh, về kỹ thuật luyện kim, về sức mạnh của cộng đồng, về môi trường làng quê và về nhu cầu bảo vệ mùa màng, làng xóm.

Thậm chí, hình ảnh Gióng sau khi chiến thắng không trở về nhận phần thưởng hay trở thành vua. Chàng cưỡi ngựa lên núi rồi bay về trời. Người anh hùng không thuộc hoàn toàn về thế giới con người. Chính điều đó biến Gióng từ một chiến binh thành một vị thánh. UNESCO cũng ghi nhận Gióng trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng với tư cách anh hùng huyền thoại, thần và thánh, đồng thời là vị thần bảo trợ cho hòa bình, mùa màng và sự thịnh vượng gia đình.

Có lẽ đây mới là điều khiến câu chuyện tồn tại lâu đến vậy. Một chiến binh lịch sử, nếu có thật, có thể đã biến mất khỏi ký ức sau hàng nghìn năm. Nhưng một chiến binh được thần thoại hóa có thể tiếp tục sống trong lễ hội, đình đền, nghi lễ và trí tưởng tượng của nhiều thế hệ.

Thánh Gióng vì thế có thể không phải là “một chiến binh cổ đại” theo nghĩa lịch sử trực tiếp. Nhưng ngài có thể được xem như hình ảnh cô đọng của ký ức Việt Nam về chiến tranh và khả năng tự vệ của cộng đồng trong một quá khứ rất xa xưa. Đằng sau cậu bé làng Phù Đổng kỳ lạ là hình ảnh một xã hội biết huy động sức mạnh tập thể, biết chế tạo vũ khí, biết bảo vệ vùng đất sinh sống và sau cùng biến người chiến binh thành một phần của thế giới thiêng.

Và có lẽ chính sự mơ hồ ấy làm cho Thánh Gióng trở nên đặc biệt: chúng ta không biết người anh hùng ấy có từng tồn tại hay không, nhưng ký ức về ngài thì đã tồn tại qua hàng nghìn năm.

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Tài liệu tham khảo:

Gióng festival of Phù Ðông and Sóc temples / UNESCO ICH