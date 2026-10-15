Thánh đường Công giáo với kiến trúc Đông - Tây hòa quyện ở Huế

Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thường được người dân TP Huế gọi là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa.

Giữa lòng cố đô, bên cạnh hệ thống di sản cung đình, nhà thờ này nổi bật với những đường nét kiến trúc mang đậm hơi thở của phong cách châu Âu pha lẫn nét trầm mặc Á Đông.

Đây là một trong hai nhà thờ Công giáo lớn nhất Huế, cùng với Nhà thờ Phủ Cam.

Khu đất xây dựng nhà thờ có hình tam giác, được bao bọc giữa hai hàng cây xanh mát. Từ trên cao, công trình nổi bật giữa khu dân cư với hệ mái ngói đỏ và tháp vươn cao ở chính giữa.

Theo Tổng Giáo phận TP Huế, Dòng Chúa Cứu Thế có mặt tại Huế từ năm 1925. Nhà thờ hiện nay được khởi công năm 1959 và hoàn thành năm 1962, theo thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc, người tốt nghiệp tại Paris (Pháp).

Mặt tiền công trình gây chú ý với cửa vòm lớn, hệ ô thoáng tròn, đồng hồ và thánh giá bố trí trên trục chính.

Nhà thờ mang dấu ấn kiến trúc Tân Gothic (Gothic revival), đồng thời có sự kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và nét văn hóa Á Đông.

Dù mang dấu ấn kiến trúc phương Tây, công trình vẫn kết hợp nhiều yếu tố truyền thống, thể hiện ở hệ mái ngói đất nung và tháp chuông hình bát giác gồm ba tầng mái giật cấp, xòe rộng.

Mái nhà thờ cao 32m; phía trên là tháp nhọn đỡ thánh giá vươn cao 53m. Tháp chuông treo bốn quả chuông đồng lớn, được điều khiển bằng hệ thống điện.

Nhìn thẳng từ trên xuống, hệ mái ngói đất nung hiện rõ với nhiều lớp mái và khối kiến trúc đan xen.

Công trình đã khai thác các yếu tố kiến trúc đình, chùa truyền thống Huế, sau đó cách tân và sử dụng trong một giáo đường Công giáo.

Sự giao thoa Đông - Tây thể hiện rõ ở phần ngoại thất: các cửa vòm và cửa sổ cao được đặt cạnh hệ mái ngói nhiều lớp, tạo nên nhịp điệu riêng cho công trình.

Nhà thờ được xây bằng bê tông và đá xanh, mái lợp ngói đất nung.

Các khối kiến trúc phía sau sử dụng cửa vòm nhọn xen giữa những lớp mái nối tiếp, cho thấy sự kết hợp giữa đường nét kiến trúc phương Tây và hệ mái mang dáng dấp truyền thống.

Hai bên nhà thờ là các dãy hành lang dài 26m, rộng 4,2m.

Không gian bên trong thánh đường dài khoảng 70m, rộng nhất 37m, nổi bật với hệ mái vòm cao, tạo cảm giác rộng và khoáng đạt. Nội thất không có những hàng cột chia cắt không gian, giúp tầm nhìn từ cuối giáo đường hướng về cung thánh gần như liền mạch.

Sự kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và các yếu tố bản địa tiếp tục thể hiện trong nội thất. Những bức phù điêu, ô cửa kính màu cùng hệ vòm cao góp phần tạo nên vẻ trang nghiêm, giàu tính nghệ thuật.

Cung thánh nằm cuối trục chính của giáo đường, sâu 8,5m. Bàn thờ chính giữa được làm bằng đá cẩm thạch.

Nhà thờ là nơi diễn ra các thánh lễ và nhiều hoạt động của cộng đồng Công giáo địa phương. Vào các dịp hành hương La Vang, nơi đây thường xuyên đón các đoàn tín hữu.

Hệ vòm lớn nối tiếp nhau hướng ánh nhìn lên phần trần và khối bát giác phía trên, một trong những điểm nhấn của không gian nội thất.

Những đường cong của hệ mái vòm cùng các ô cửa kính màu tạo chiều sâu cho giáo đường. Ánh sáng tự nhiên từ hai bên làm nổi bật các mảng màu và đường nét kiến trúc bên trong.

Trên các mảng tường cao là hệ thống cửa kính màu cỡ lớn cùng những phù điêu trang trí. Ánh sáng xuyên qua kính tạo các mảng màu trong không gian bên trong nhà thờ.

Nhìn từ bên trong về phía cửa chính, ô cửa kính lớn hình thánh giá cùng ban công phía dưới tạo điểm nhấn cho không gian lối vào thánh đường.

Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp còn là điểm tham quan kiến trúc đáng chú ý trong hành trình khám phá Huế, thu hút nhiều du khách tìm hiểu lịch sử và sự giao thoa văn hóa.