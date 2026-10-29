Thành Đức Holding phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12,5%/năm

Theo thông tin trên hệ thống công bố dữ liệu trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu mã HTDL12601 được Thành Đức Holding phát hành ngày 26/10/2026, gồm 12.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 26/10/2029, lãi suất cố định 12,5%/năm và trả lãi định kỳ 6 tháng.

Thành Đức Holding được thành lập năm 2014 tại Hải Phòng, tiền thân là Công ty Cổ phần Thành Đức Hải Phòng. Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư trong lĩnh vực khách sạn, với các dự án như Hyatt Place Hạ Long Bay tại Quảng Ninh, khai trương tháng 4/2025, và Hyatt Regency Sa Pa tại Lào Cai.

Dự án Hyatt Place Hạ Long Bay tại Quảng Ninh

Mối liên hệ giữa Thành Đức Holding và T&D Group thể hiện qua lịch sử sở hữu của các cá nhân liên quan. T&D Group được thành lập tháng 10/2020 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong đó bà Đoàn Thị Tơ góp 891 tỷ đồng, tương đương 99% vốn. Trước đó, bà Tơ từng nắm giữ 90% vốn tại Thành Đức Hải Phòng, tiền thân của Thành Đức Holding. Đây là thông tin về cơ cấu sở hữu trong quá khứ, không đồng nghĩa với tỷ lệ sở hữu hiện tại.

T&D Group cũng từng mở rộng đầu tư vào bất động sản và khách sạn. Năm 2021, doanh nghiệp chi 264,5 tỷ đồng mua lại hai tòa nhà Vipco Tower và Central Tower tại Hải Phòng, sau đó phát triển dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng. Cùng năm, T&D Group và các cá nhân liên quan tham gia mua cổ phần pháp nhân sở hữu khách sạn The Myst tại TP.HCM.

Tại Viconship, theo dữ liệu ghi nhận vào tháng 8/2021, nhóm cổ đông liên quan T&D Group có 5 trong 7 cổ đông lớn, gồm bà Đoàn Thị Tơ, bà Tạ Kim Chi, ông Đoàn Quang Huy, Công ty Cổ phần Thành Đức Hải Phòng và T&D Group. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm này tại thời điểm đó vào khoảng 29,98% vốn Viconship.

Ngoài quan hệ cổ đông trong quá khứ, T&D Group và Viconship từng hợp tác đầu tư dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.423,6 tỷ đồng; trong đó, nhóm công ty Viconship góp 823,6 tỷ đồng, còn T&D Group góp 600 tỷ đồng.

Tháng 6/2024, Viconship thông qua phương án thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, T&D Group đã hoàn trả toàn bộ 823,6 tỷ đồng vốn cho nhóm công ty Viconship trong năm này.