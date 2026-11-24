Xuất hiện tại miền Bắc Italy vào khoảng cuối thế kỷ XV, Cinquedea là loại dao găm dài hoặc đoản kiếm có thiết kế khác biệt rõ rệt so với những vũ khí cùng thời. Tên gọi Cinquedea bắt nguồn từ tiếng Italy, có nghĩa là “năm ngón tay”, ám chỉ chiều rộng đặc trưng của lưỡi kiếm ở gần chuôi.

Điểm dễ nhận biết nhất của vũ khí này là phần lưỡi rất rộng ngay phía trên chắn tay, sau đó thu hẹp dần về phía mũi. Hai mặt lưỡi thường có những rãnh dài chạy dọc, vừa giúp giảm trọng lượng, vừa tạo nên những mảng trang trí nổi bật. Một số phiên bản dài khoảng 40–60 cm, nhưng cũng có những mẫu lớn hơn đáng kể.

Một thanh Cinquedea Italy khoảng năm 1500, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Ảnh: sword-site.com

Không giống nhiều loại dao găm chủ yếu được thiết kế để sử dụng trong chiến đấu, Cinquedea còn là món đồ thể hiện địa vị và gu thẩm mỹ của tầng lớp thượng lưu Italy. Những thanh kiếm được chế tác công phu thường có chuôi bằng gỗ, ngà voi hoặc vật liệu quý, kết hợp với chắn tay uốn cong. Phần lưỡi rộng trở thành bề mặt lý tưởng để nghệ nhân khắc những hình ảnh lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp – La Mã, chân dung nhân vật, hoa văn thực vật và biểu tượng tôn giáo.

Một số hiện vật còn được trang trí bằng vàng, bạc hoặc kỹ thuật khảm kim loại, biến vũ khí thành những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Chẳng hạn, một thanh Cinquedea khoảng năm 1500 tại Bảo tàng Metropolitan có chiều dài gần 58,5 cm, với hai mặt lưỡi khắc những cảnh trong thần thoại Diana và Actaeon.

Đến giữa thế kỷ XVI, Cinquedea dần mất đi sự phổ biến khi xu hướng chế tạo và sử dụng vũ khí cá nhân thay đổi. Tuy nhiên, những thanh đoản kiếm có hình dáng đặc biệt này vẫn được xem là minh chứng thú vị cho sự giao thoa giữa nghệ thuật, kỹ nghệ chế tác vũ khí và văn hóa quý tộc Italy thời Phục hưng.

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