Thành Đô Capital được giao gần 3.000 m² đất xây khu nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng

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UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5960/QĐ-UBND giao 2.983,8 m² đất tại xã Sơn Đồng cho Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Thành Đô Capital để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng.

Khu đất được giao thuộc ô đất ký hiệu OXH, vị trí X1 trong Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Đồng. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-03, tỷ lệ 1/500 và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND xã Sơn Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 24/8/2026.

Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất đối với chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định giao đất. Đối với người mua căn hộ, thời hạn sử dụng đất được xác định ổn định lâu dài theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 92 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Theo quyết định, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, song chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP. Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Thành Đô Capital xác định phần diện tích đất có nguồn gốc là đất chuyên trồng lúa (nếu có) để thực hiện nghĩa vụ tài chính về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Về tiến độ sử dụng đất, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, chủ đầu tư phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án kể từ thời điểm nhận bàn giao, chủ đầu tư được xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 24 tháng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn theo quy định.

Hết thời hạn gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới, tổ chức bàn giao đất trên thực địa và thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài chính có trách nhiệm xác định khoản tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có); cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Các cơ quan liên quan, trong đó có Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và UBND xã Sơn Đồng, có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, thực hiện thủ tục chuyên ngành, cập nhật hồ sơ địa chính và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất, triển khai dự án theo đúng quy định.