Thành Điện Hải sắp hoàn thành dự án tu bổ giai đoạn 2

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (giai đoạn 2) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, đáp ứng tiến độ đề ra

Dự án do Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư, thực hiện trong khuôn viên di tích Thành Điện Hải với các hạng mục: tường thành; cầu, cổng phía đông; cầu, cổng phía nam; tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương; kỳ đài; các khu trưng bày ngoài trời; cây xanh, thảm cỏ, đường đi…

Mục tiêu của dự án là bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc; tái tạo một phần không gian cảnh quan và kiến trúc nguyên gốc trong khu vực thành nội. Đồng thời, bổ sung một số hạng mục phù hợp nhằm làm rõ giá trị lịch sử, tôn vinh và phát huy giá trị di tích trong đời sống đương đại

Những ngày qua, nhiều nhân công cùng máy móc đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục, dự kiến khánh thành dự án vào tháng 12.2026

Đền thờ danh tướng Nguyễn Tri Phương, các nghĩa sĩ và Anh hùng liệt sĩ TP. Đà Nẵng đang dần hoàn thiện

Việc thực hiện giai đoạn 2 dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải được bắt đầu từ cuối năm 2025. Dựa trên các tư liệu là bản vẽ Thành Điện Hải còn lưu trữ ở Pháp, Thành Điện Hải sẽ được tu bổ, phục hồi và tôn tạo theo nguyên giá trị ban đầu

Dự án sẽ có nhà trưng bày xây ngầm dưới lòng đất nhằm giới thiệu toàn bộ tư liệu, hình ảnh, hiện vật hiện có liên quan đến di tích cùng với các công nghệ hiện đại trình diễn, mô phỏng...

Các hạng mục bổ trợ như nhà nghỉ chân, khu kỹ thuật, lối đi nội bộ... cũng được thiết kế hài hòa với tổng thể kiến trúc cổ

Sau khi hoàn thành, dự án hướng đến hình thành không gian lịch sử, trưng bày và tham quan, kết nối Thành Điện Hải với Bảo tàng Đà Nẵng cùng các địa điểm di tích khác trên địa bàn. Qua đó, di tích không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, giáo dục lịch sử và điểm đến phục vụ người dân, du khách

Việc hoàn thành dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo giai đoạn 2 được kỳ vọng góp phần khôi phục diện mạo, làm nổi bật các giá trị lịch sử của Thành Điện Hải, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống văn hóa, du lịch của TP. Đà Nẵng