Thành công nhờ lối đi riêng

Bàn Văn Trường chăm sóc vườn dưa lưới tại thôn Bản Mới, xã Hiệp Lực.

Sinh năm 1995, anh Bàn Văn Trường, ở thôn Bản Mới, xã Hiệp Lực, từng có thời gian đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trở về quê, anh chọn trồng dưa lưới, một mô hình còn khá mới ở địa phương.

Hơn 3.000m² đất được đưa vào sản xuất, nhưng những vụ đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lần, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, anh Trường phải bỏ cả vườn dưa. Thất bại ấy khiến anh mất công sức, chi phí, song cũng giúp anh nhận ra muốn theo đuổi mô hình này phải hiểu kỹ thuật và biết điều chỉnh theo điều kiện thực tế.

Anh Trường tiếp tục tìm hiểu cách chăm sóc, theo dõi cây trồng sát hơn và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Vườn dưa dần cho kết quả khả quan. Theo tính toán của anh, mỗi 1.000m² có thể thu hoạch khoảng 4-5 tấn, giá bán khoảng 50.000 đồng/kg. Một số cửa hàng trái cây sạch đã đặt hàng, người dân trong vùng cũng tìm đến mua trực tiếp tại vườn. Sản lượng hiện chưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Kết quả bước đầu giúp anh Trường có thêm động lực, nhưng anh hiểu trồng dưa không phải việc cứ làm theo một công thức là sẽ thành công. Thời tiết, kỹ thuật chăm sóc và đầu ra đều ảnh hưởng đến hiệu quả mỗi vụ. Muốn duy trì mô hình, anh phải tiếp tục học hỏi và tính toán để việc sản xuất ổn định hơn.

Anh Trường mong địa phương quan tâm, hỗ trợ thêm để những mô hình kinh tế do thanh niên phát triển có điều kiện mở rộng. Với anh, sản phẩm làm ra có người mua là tín hiệu đáng mừng; điều cần làm tiếp theo là duy trì chất lượng, sản lượng và tìm cách đáp ứng nhu cầu thị trường.

Còn ở phường Bắc Kạn, anh Hà Văn Đại cũng đang theo đuổi một lựa chọn riêng. Trong xưởng làm việc của chàng trai sinh năm 1991, tiếng đục gỗ vang lên giữa những khúc gỗ còn nguyên đường vân. Qua bàn tay anh, chất liệu tưởng chừng thô ráp dần thành hình người phụ nữ địu con, gương mặt trẻ nhỏ hay dáng người miền núi.

Anh Hà Văn Đại ở phường Bắc Kạn phát triển nghề điêu khắc gỗ.

Yêu thích hội họa, điêu khắc từ nhỏ, anh Đại có thêm chất liệu sáng tác qua những chuyến đi đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Anh để ý đến gương mặt, dáng người, trang phục và những hình ảnh bình dị trong đời sống. Có những điều thoáng gặp trên đường, sau này lại trở thành ý tưởng cho một tác phẩm.

Ngắm những tượng gỗ với đủ hình dáng lớn nhỏ, chúng tôi cảm nhận rõ sự đam mê của anh. Mỗi khúc gỗ có một cách gợi mở riêng, đường vân, hình dáng tự nhiên đôi khi khiến anh thay đổi ý tưởng ban đầu. Có tác phẩm mất nhiều ngày mới tìm được hình hài phù hợp; có tác phẩm phải đục sửa nhiều lần. Và điều đặc biệt hơn cả, anh Đại mong rằng mỗi tác phẩm đều sẽ tự kể chuyện của mình qua sự cảm nhận, thấu hiểu và cả trí tưởng tượng của người xem.

Anh Đại chia sẻ: Để theo đuổi công việc này, anh đã phải học hỏi, thử nghiệm nhiều lần, từ kỹ thuật tạo hình đến cách xử lý chất liệu. Khó khăn về kinh phí cũng từng khiến việc sáng tác không dễ dàng. Một số tác phẩm được khách hàng yêu thích, giới thiệu thêm người mua, giúp anh có thêm cơ hội tiếp tục công việc. Tôi mong muốn là tác phẩm của mình có thể được giới thiệu tại các điểm du lịch, homestay ở quê nhà. Qua những hình khắc giản dị, tôi muốn lưu giữ hình ảnh con người miền núi, đồng thời đưa tác phẩm đến gần hơn với người xem.

Với người trẻ, bắt đầu một hướng đi mới có thể từ một ý tưởng nhỏ, một kỹ năng yêu thích hay điều mình nhận ra trong cuộc sống quanh mình. Để lựa chọn ấy trở thành công việc lâu dài, ngoài nỗ lực cá nhân còn cần kiến thức, vốn, thị trường và cơ hội phát triển. Còn với anh Trường và anh Đại, hành trình đang tiếp tục trên những luống dưa và trong xưởng gỗ.