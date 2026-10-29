Thành công là tổng hòa của những nỗ lực nhỏ được lặp đi lặp lại mỗi ngày

Trải nghiệm để hiểu và trưởng thành

Nguyễn Minh Huyền luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên.

Trước khi bước vào đại học, Huyền mong muốn có những năm tháng sinh viên đáng nhớ, được theo đuổi điều mình yêu thích và thử sức với những điều mới. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như kỳ vọng. Có những việc nữ sinh dành nhiều tâm sức nhưng kết quả chưa như mong muốn. Những lần như vậy giúp Huyền nhìn nhận lại bản thân, học cách lắng nghe, bớt nóng vội và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Huyền là 14 ngày tham gia chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025 tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kim Nọi, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai. Qua những buổi học và giờ vui chơi cùng các em nhỏ, nữ sinh cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia, đồng thời học được tinh thần kiên cường, vượt khó từ chính các em.

Trải nghiệm ấy giúp Huyền trân trọng hơn những điều kiện học tập mình đang có và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng. Nữ sinh nhận ra rằng, sự sẻ chia không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà có thể hiện diện trong những hành động nhỏ xuất phát từ sự chân thành. Với Huyền, những ngày ở Kim Nọi không chỉ là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Học cách cân bằng để tiến về phía trước

Việc học tập song song với công tác Đoàn từng khiến Huyền gặp áp lực khi lịch học, bài tập nhóm và công việc chung cùng dồn lại. Nữ sinh thừa nhận có lúc nhận nhiều việc vì hào hứng, nhưng sau đó mới nhận ra bản thân cần tính toán thời gian kỹ hơn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã nhận.

Để chủ động hơn, Huyền tập thói quen lập kế hoạch theo tuần, ghi lại lịch học, lịch thi, hạn nộp bài và các công việc cần thực hiện. Khi biết trước thời điểm có chương trình cần nhiều thời gian chuẩn bị, nữ sinh cố gắng hoàn thành bài vở sớm. Trong hoạt động tập thể, Huyền chú trọng thống nhất nhiệm vụ và thời hạn với các thành viên, đồng thời chủ động trao đổi khi gặp khó khăn hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Nguyễn Minh Huyền nhận giải Nhì tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo – khởi nghiệp, trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội.

Với Huyền, cân bằng không có nghĩa là lúc nào cũng hoàn thành mọi việc theo đúng dự định, mà còn là biết nhìn nhận khả năng của bản thân, điều chỉnh khi cần thiết và dành thời gian nghỉ ngơi. Qua đó, nữ sinh dần học cách cân nhắc kỹ hơn trước khi nhận nhiệm vụ, thay vì chỉ làm theo sự hào hứng ban đầu.

Những nỗ lực trong học tập được thể hiện qua điểm trung bình 3,98/4,00 trong năm học 2025 - 2026. Huyền cho biết, kết quả này đến từ việc kiên trì tìm hiểu bài, chủ động giải quyết những phần kiến thức còn vướng mắc và học hỏi từ thầy cô, bạn bè.

Năm học 2026 - 2027, Huyền nhận học bổng Pony Chung, một trong 35 suất học bổng dành cho sinh viên ĐHQG Hà Nội. Trường ĐH Quốc tế có hai sinh viên được nhận học bổng trong đợt này. Huyền chia sẻ, cô rất vui và xúc động khi đón nhận kết quả, đồng thời bày tỏ sự biết ơn với gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên trong quá trình học tập.

Với nữ sinh, học bổng là sự khích lệ để tiếp tục trau dồi kiến thức và chuẩn bị cho những cơ hội phía trước. Đây cũng là động lực để Huyền nghiêm túc hơn với những mục tiêu nghề nghiệp mà bản thân đang từng bước xác định.

Kiên trì với những điều mình lựa chọn

Sau khi tốt nghiệp, Huyền mong muốn làm việc trong lĩnh vực phát triển thị trường hoặc hợp tác với đối tác nước ngoài. Nữ sinh cũng đang tìm hiểu các chương trình sau đại học để cân nhắc hướng đi phù hợp giữa việc đi làm và học tiếp. Dù lựa chọn con đường nào, Huyền đều hướng đến việc xây dựng nền tảng chuyên môn vững vàng và khả năng thích nghi trong môi trường quốc tế.

Nguyễn Minh Huyền luôn nỗ lực phát triển bản thân và kiên trì với những định hướng đã lựa chọn.

Một quan niệm Huyền luôn tâm đắc là: “Thành công là tổng hòa của những nỗ lực nhỏ được lặp đi lặp lại mỗi ngày”.

Theo nữ sinh, điều quan trọng không chỉ nằm ở nỗ lực trong một thời điểm, mà còn ở khả năng duy trì sự kiên trì qua những ngày mệt mỏi, khó khăn hoặc chưa nhìn thấy kết quả. Những việc nhỏ được thực hiện đều đặn sẽ dần tích lũy thành kiến thức, năng lực và sự vững vàng theo thời gian.

Quan niệm ấy cũng giúp Huyền nhìn nhận sự tiến bộ của bản thân thay vì chỉ sốt ruột khi kết quả chưa như mong muốn. Trên chặng đường phía trước, nữ sinh muốn tiếp tục giữ tinh thần kiên trì, tận tâm với những việc mình lựa chọn và từng bước chinh phục những mục tiêu đã đặt ra.

(Ảnh NVCC)