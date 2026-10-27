Thành công của VEFTA đo bằng những dự án được triển khai

VEFTA được kỳ vọng giúp Việt Nam thu hút nguồn vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, là những nền kinh tế có thế mạnh về công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo, không thuộc Liên minh châu Âu (EU). Vì vậy, VEFTA bổ sung một khuôn khổ hợp tác mới cho mạng lưới hội nhập của Việt Nam tại châu Âu.

Theo Bộ Công Thương, bình quân mỗi năm, kim ngạch thương mại Việt Nam-EFTA đạt khoảng 2 tỷ USD. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thủy sản, giày dép, dệt may, thiết bị điện tử; nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất và dược phẩm.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Thụy Sỹ-Việt Nam Hà Nội 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, các ưu đãi thuế quan sẽ giúp hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp EFTA khai thác tiềm năng thị trường Việt Nam.

Các quy định về xuất xứ cũng tạo thuận lợi cho liên kết sản xuất, kết nối chuỗi cung ứng giữa châu Âu và Đông Nam Á.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Hiệp định tạo lập khuôn khổ hợp tác minh bạch, ổn định, có tính dự báo, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Với ngành thủy sản, cơ hội không chỉ nằm ở xuất khẩu mà còn ở hợp tác khai thác, chế biến và ứng dụng công nghệ.

Bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng, VEFTA có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu.

Theo Hải quan Việt Nam, chín tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản sang Thụy Sỹ đạt trên 25 triệu USD, giảm 10%; sang Na Uy đạt 12 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh đó, VEFTA được kỳ vọng tạo thêm động lực khai thác các thị trường này, nhất là với sản phẩm giá trị gia tăng cao.

VEFTA có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu. (Nguồn: VASEP)

Kinh nghiệm của ngành gỗ tại EU cũng cho thấy tầm quan trọng của đa dạng hóa thị trường.

Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cho biết xuất khẩu gỗ sang EU năm nay tăng khoảng 25-30%, góp phần bù đắp sự suy giảm tại thị trường Hoa Kỳ do tác động của thuế đối ứng.

Theo ông Hoài, xuất khẩu thành công vào EU còn khẳng định năng lực đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của doanh nghiệp, trong đó có yêu cầu về không gây mất rừng và suy thoái rừng theo quy định EUDR.

Hiệp định VEFTA vừa ký kết chắc chắn sẽ làm tăng sức mua đối với sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường này.

Ở chiều đầu tư, VEFTA được kỳ vọng giúp Việt Nam thu hút nguồn vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị. Nhiều tập đoàn EFTA đã hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ; đồng thời quan tâm mở rộng hợp tác về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics và cơ khí chính xác.

“Tôi tin tưởng rằng, thành công của Hiệp định Việt Nam-EFTA không được đo bằng số dòng thuế được cắt giảm, mà bằng những dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao, chuỗi cung ứng được hình thành và năng lực cạnh tranh được nâng lên,” Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định.