Tháng 5/2023, Kim Sang Sik khép lại hành trình gần 15 năm gắn bó với Jeonbuk Hyundai Motors trên cương vị cầu thủ, trợ lý và HLV trưởng. Đó không phải cuộc chia tay trong ánh hào quang. Sau chức vô địch K.League 1 năm 2021 và Cúp Quốc gia Hàn Quốc 2022, Jeonbuk sa sút ở mùa giải 2023. Đội bóng từng thống trị bóng đá Hàn Quốc rơi xuống nhóm cuối bảng, còn nhà cầm quân sinh năm 1976 phải chịu sức ép lớn từ người hâm mộ. Ngày 4/5/2023, ông quyết định từ chức.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik không phải một HLV thiếu thành tích khi rời Hàn Quốc. Ông từng đưa Jeonbuk vô địch K.League 1 ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt, sau đó giành Cúp Quốc gia và đưa đội bóng vào bán kết AFC Champions League 2022. Nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt. Những thành công trong quá khứ không đủ bảo vệ một HLV khi kết quả hiện tại không đáp ứng kỳ vọng. Sau cuộc chia tay ấy, ông có khoảng một năm không dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp.

Rời Jeonbuk Hyundai Motors trong giai đoạn đầy áp lực, HLV Kim Sang Sik đã tìm thấy bước ngoặt sự nghiệp tại Việt Nam, và gặt hái những thành công đáng nhớ sau quyết định rời quê nhà. Ảnh: ASEAN United FC

Tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam. Đó là một quyết định mang tính bước ngoặt, bởi ông phải rời môi trường bóng đá quen thuộc để bắt đầu lại ở một quốc gia khác, với những cầu thủ, văn hóa và áp lực hoàn toàn mới. Việt Nam cũng không phải điểm đến dễ dàng khi đội tuyển vừa trải qua giai đoạn thất vọng dưới thời Philippe Troussier. Người hâm mộ cần một sự thay đổi, còn tân HLV người Hàn Quốc phải chứng minh rằng mình có thể vực dậy niềm tin.

HLV Kim Sang Sik đã làm được điều đó theo cách không nhiều người hình dung. Chỉ sau vài tháng, ông đưa tuyển Việt Nam đến chức vô địch ASEAN Cup 2024 bằng chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết. Đó là danh hiệu có ý nghĩa đặc biệt, bởi bóng đá Việt Nam đã trở lại đỉnh cao Đông Nam Á sau sáu năm chờ đợi. Thành công tiếp tục được nối dài ở cấp độ trẻ với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026.

Đặc biệt, tháng 8/2026, HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2. Ông trở thành HLV đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ở giải đấu này. Những cột mốc ấy không chỉ làm đẹp hồ sơ nghề nghiệp của nhà cầm quân Hàn Quốc, mà còn cho thấy quyết định đến Việt Nam đã mở ra chương thành công mới trong sự nghiệp của ông.

Có những cuộc chia tay khép lại một giai đoạn, nhưng cũng có những cuộc chia tay mở ra cơ hội để con người tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình. Với HLV Kim Sang Sik, chuyện từ chức ở Jeonbuk không đồng nghĩa với việc sự nghiệp đi xuống. Việt Nam đã trở thành nơi ông tìm lại vị thế, khẳng định năng lực và viết nên những dấu ấn mới.

Bây giờ, khi hợp đồng với bóng đá Việt Nam đứng trước thời điểm kết thúc, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một sự tiếp nối. Bởi hành trình của HLV Kim Sang Sik tại Việt Nam vẫn còn những mục tiêu lớn phía trước. Và sau tất cả, quyết định rời Hàn Quốc năm nào có lẽ là một trong những bước ngoặt đúng đắn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông.