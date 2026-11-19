Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: MOET

Sáng 19/11, tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành Giáo dục.

Vai trò dẫn dắt của người thầy ngày càng trở nên quan trọng trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ, được thể hiện bằng những chủ trương mang tính đột phá, những quyết sách mạnh mẽ và chính sách thiết thực.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MOET

Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc. Điều đó không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục, của người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử đối với giáo dục, với người thầy, là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhấn mạnh những yêu cầu của bối cảnh mới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng.

Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và biết tự lựa chọn điều đúng đắn.

Theo Thứ trưởng Thường trực, lòng yêu nước, sự nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, sáng tạo và bản lĩnh không phải là những giá trị trước một thời đại mới. Ngược lại, bối cảnh hội nhập sâu rộng và công nghệ bùng nổ càng đòi hỏi học sinh, sinh viên phải có những điểm tựa giá trị vững chắc hơn bao giờ hết.

Chính những điều đó, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục; không ngừng tự học và học tập suốt đời; đổi mới, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa của đất nước, đạo đức, lối sống để học sinh, sinh viên, trước khi làm công dân số, công dân toàn cầu thì phải tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một con người Việt Nam chuẩn mực, cốt cách Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

"Thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời làm cho những giá trị ấy lan toả, sâu rễ, bền gốc trong đời sống của thế hệ trẻ hôm nay", Thứ trưởng bày tỏ.

Tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Các nhà giáo tham dự buổi lễ. Ảnh: MOET

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành Giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Nếu gia đình, nhà trường và xã hội có thể thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sỹ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải. Các thầy, cô giáo cần được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

"Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh", Thứ trưởng Thường trực đặc biệt lưu ý.

Các nhà giáo tham dự buổi lễ. Ảnh: MOET

Trong không khí chúc mừng những nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, Thứ trưởng Thường trực bày tỏ sự tri ân tới các thầy giáo, cô giáo chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

"Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước. Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hoá thân vào học trò là như vậy", Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng mong muốn, các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục; thực sự trở thành những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc hương của ngành giáo dục; những tấm gương tận tuỵ, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội tôn vinh.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc, từ tâm huyết và bản lĩnh của đội ngũ nhà giáo, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tin tưởng, Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ. Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số, mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô.

Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu. Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ là danh hiệu hay những thành tích được ghi nhận, mà trước hết là kết quả cụ thể đối với người học: thêm một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm được niềm tin để tiếp tục đến trường, một bài học trở nên dễ hiểu hơn, một người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp hoặc một kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành giá trị cho cộng đồng. Đây là những nhà giáo đại diện cho hàng triệu giáo viên trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu bậc học mầm non. Ảnh: MOET

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì qua nhiều năm để phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả.

Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu bậc học phổ thông. Ảnh: MOET

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp. Ảnh: MOET

Những thầy, cô được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc. Còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương, vẫn ngày ngày đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị từng bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn, sẻ chia với học sinh và cộng đồng.

Có những nỗ lực khó quy thành một giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng chính sự tận tụy thường ngày ấy góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là ở những nơi điều kiện dạy học chưa thuận lợi. Bởi vậy, việc vinh danh 335 nhà giáo năm 2026 cũng mang ý nghĩa tri ân rộng lớn đối với toàn thể những người đang làm nghề dạy học.

Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước, cùng 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.