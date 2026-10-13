Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Nghệ An

Các đại biểu dự Chương trình.

Chiều ngày 13/10/2026, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Dự chương trình có các lãnh đao tỉnh Nghệ, Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 350 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An.

Đây là sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp và động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, nghiên cứu cơ chế chính sách, tìm kiếm việc làm, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 500.000 lao động, đóng góp khoảng 90% tổng số thu nội địa của tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An luôn thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình; tích cực tham gia an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng hoa và trao Bằng khen cho các Doanh nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Võ Trọng Hải đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong tháng 11 tới, Tỉnh uỷ sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2030, trong đó đề ra các giải pháp nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An phát triển mạnh, bền vững, có năng lực cạnh tranh. Qua đó, từng bước hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có vai trò dẫn dắt, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Nghệ An tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh; chăm lo đời sống cho người lao động, lan tỏa tinh thần nhân ái và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp; tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên; tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Tại chương trình, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 doanh nhân và 21 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.