Tác giả: Christian Busch/Alpha Books & NXB Công Thương

Làm chủ vận may

Cuốn sách khám phá cách biến những tình huống bất ngờ, cuộc gặp gỡ tình cờ và thất bại ngoài dự kiến thành cơ hội. Tác phẩm hướng dẫn người đọc rèn luyện tư duy cởi mở, chủ động nắm bắt vận may và tạo ra những bước ngoặt tích cực trong cuộc sống.

Thành công có thật sự đến từ may mắn?

Nhiều thành công, phát minh và mối quan hệ bắt đầu từ những tình huống tình cờ, nhưng chính khả năng nhận diện và vun đắp cơ hội mới tạo nên vận may chủ động.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ hay sự cố ngoài dự kiến có thể mở ra cơ hội mới, nhưng vận may chỉ thực sự hình thành khi con người nhận ra và kiên trì vun đắp kết nối ấy. Ảnh: Felicity Tai/Pexels.

Nhiều điều trong cuộc sống chỉ trở nên hợp lý khi ta nhìn lại những sự kiện đã qua, chúng ta có xu hướng kết nối các sự kiện lại với nhau khi nhìn về quá khứ. Khi làm vậy, chúng ta thường biến những lựa chọn ngẫu nhiên hay các sự kiện tình cờ trong đời thành một câu chuyện hợp lý và thuyết phục để kể cho người khác.

Có ai chưa từng trình bày bản CV của mình như thể cuộc đời là một bản kế hoạch mạch lạc và được tính toán chi li? Nhưng sự thật là, có khi chúng ta chẳng hề có một lộ trình sự nghiệp rõ ràng nào cả. Thực tế gần như khác xa và thường chịu tác động từ những điều tình cờ, ngẫu nhiên như một ý tưởng bất ngờ, một cuộc gặp gỡ không định trước hoặc một cuộc trò chuyện bất chợt.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta học được cách kết nối các mảnh ghép không chỉ bằng sự hồi tưởng mà bằng cả sự tiên liệu? Nếu chúng ta có thể chuẩn bị nền tảng để tận dụng những sự tình cờ này, tạo ra môi trường để chúng nảy mầm và phát triển thì sao? Nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng và vun đắp chúng thì sao? Quan trọng hơn, nếu chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng sẽ nảy nở thành những kết quả tích cực hơn thì sao?

Dù rất ít người có thể tổ chức một sự kiện tầm cỡ hay gặp gỡ một siêu sao nhưng nếu nhạy bén nắm bắt cơ hội, chúng ta hoàn toàn có thể định hình kết quả và tận dụng tối đa các điều kiện may mắn có lợi.

Có một điều chúng ta thường không nhận ra, đó là những người thành công không đơn thuần là “gặp may”, ngay cả khi một sự kiện ngẫu nhiên dường như đã đóng vai trò then chốt trong thành tựu của họ. Thực tế, dù vô thức hay chủ động, những người thành công thường thực hiện những bước chuẩn bị cần thiết để tạo ra các điều kiện dẫn đến “may mắn” đó.

Không chỉ Richard Branson, Bill Gates, Oprah Winfrey hay Arianna Huffington mới “gặp may” và có khả năng tạo ra môi trường may mắn lý tưởng như vậy cho người khác – tất cả chúng ta đều có thể nuôi dưỡng vận may chủ động cho bản thân và những người xung quanh.

Sự thật là vậy. Những phát minh như nylon, khóa dán Velcro, Viagra, giấy nhớ Post-it, tia X, penicillin, cao su hay lò vi sóng đều là thành quả của vận may chủ động. Các tổng thống, ngôi sao nổi tiếng, giáo sư, doanh nhân – bao gồm nhiều CEO hàng đầu thế giới – đều thừa nhận rằng thành công của họ phần lớn nhờ vào sự tình cờ có tư duy này.

Nhưng vận may chủ động không chỉ là động lực soi đường chỉ lối cho các phát kiến khoa học vĩ đại, các thương vụ kinh doanh hay bước tiến ngoại giao. Nó còn hiện diện trong cuộc sống thường ngày, từ những khoảnh khắc bình dị đến những bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Hãy tưởng tượng rằng người hàng xóm của bạn thuê một tháp giàn giáo để tỉa bớt những cành cây rậm rạp trong vườn. Bạn thấy cô ấy đang làm việc và đột nhiên nhớ đến viên ngói lỏng lẻo trên mái nhà mình. Nó không quá nghiêm trọng đến nỗi bạn vẫn định bỏ qua, nhưng nghĩ gì thì...

Bạn chạy ra ngoài, bắt chuyện và giúp cô ấy kéo những cành cây đi. Bạn mời cô ấy vào nhà uống bia, sau đó tận dụng giàn giáo để xếp lại viên ngói lỏng lẻo (tất nhiên là trước khi uống bia!). Hơn nữa, khi ở trên cao, bạn phát hiện máng xối cũng bị lỏng và sắp rơi. Vụ này khó mà tự làm được nhưng ít nhất bạn biết mình cần gọi thợ đến xử lý và hành động này biết đâu đã cứu một người thân trong gia đình khỏi tai nạn đáng tiếc nếu chẳng may cái máng rơi xuống vào một thời điểm không ngờ.

Vận may chủ động hiện diện trong sự nghiệp, tình yêu và đời sống thường ngày, khi con người biết kết nối những sự kiện ngẫu nhiên và biến chúng thành cơ hội. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.

Có lẽ chính bạn cũng từng rơi vào một tình huống tương tự?

Đây là việc thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta có thể không gọi tên nó là vận may chủ động nhưng nó hội tụ đủ các yếu tố quan trọng: một sự việc tình cờ xuất hiện, chúng ta nhận thấy nó, chú ý đến nó và liên kết nó với một sự kiện không liên quan mà ta đã biết. Sau đó, ta kết nối chúng và quyết tâm thực hiện, cuối cùng tìm ra giải pháp cho một vấn đề mà nhiều khi ta còn không biết nó tồn tại.

Ngay cả tình yêu cũng có thể được coi là kết tinh của vận may chủ động. Gần như tất cả các mối quan hệ lãng mạn của tôi đều bắt đầu tại quán cà phê hoặc sân bay, thường là vì bị đổ cà phê hoặc cần người trông hộ máy tính xách tay, từ đó bắt đầu một cuộc trò chuyện và phát hiện ra những sở thích chung. Nhiều câu chuyện tình yêu nổi tiếng - trong đó có câu chuyện của Michelle và Barack Obama, khi chàng trai Barack trẻ tuổi luôn đi muộn gia nhập công ty luật của Michelle và được đích thân bà hướng dẫn – được sinh ra từ những điều bất ngờ. (Ở phần sau, chúng ta sẽ thấy sự kiên trì đóng vai trò quan trọng trong việc biến những cơ hội đầy triển vọng thành kết quả tích cực: khi Michelle cố giữ khoảng cách bằng cách lý luận rằng bà không nên hẹn hò với cấp dưới, Barack đã không ngần ngại gợi ý rằng anh sẵn sàng nghỉ việc, sau vài lần “đưa đẩy”, phần còn lại đã trở thành lịch sử.)

Nếu đang trong một mối quan hệ, hãy nhớ lại xem bạn đã gặp người thương của mình như thế nào? Dù bạn “tình cờ” gặp họ, có lẽ đó không phải chỉ là ăn may. Bởi nếu vậy, nghĩa là bạn hoàn toàn không hề đóng vai trò gì trong đó. Thực tế, dù bắt đầu từ một cuộc chạm trán tình cờ, chính bạn là người đã nhận ra sự kết nối mạnh mẽ, sự đồng cảm hay những điểm chung về lý tưởng; và quan trọng nhất, bạn đã vun đắp cho nó. Bạn đã nuôi dưỡng sự kết nối, tìm cách để cả hai bù trừ và truyền động lực cho nhau. Bạn đã nắm lấy một cơ hội, nuôi dưỡng và nỗ lực vì nó.

Đó không chỉ là ăn may. Đó là vận may chủ động.