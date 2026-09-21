Thành Chung lỡ hẹn, Khoa Ngô bổ sung

Khoa Ngô được HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung.

Khoa Ngô đang khoác áo CLB Công an TPHCM, là một trong những gương mặt Việt kiều trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng và chơi tốt ở hành lang biên.

Hoàn tất thủ tục trở thành công dân Việt Nam vào tháng 5-2026 và từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung hồi tháng 6-2026, tuy nhiên Khoa Ngô phải chia tay đội tuyển sớm sau khi phát hiện chấn thương sụn chêm, qua đó chưa thể có cơ hội thể hiện mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.