Thành Chung lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026, Đăng Khoa được triệu tập bổ sung

Không kịp hồi phục chấn thương, trung vệ Thành Chung lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Thành Chung là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua và vừa cùng đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026.

Tuy nhiên, theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa ra ngày 21/9, chấn thương cũ chưa hồi phục hoàn toàn khiến trung vệ của Hà Nội FC không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước sự vắng mặt của Thành Chung, huấn luyện viên Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Ngô Đăng Khoa nhằm tăng cường lực lượng cho đội tuyển.

Cầu thủ sinh năm 2006 từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, nhưng khi đó phải lỡ cơ hội vì chấn thương. Lần trở lại này giúp Đăng Khoa có thêm cơ hội tập luyện cùng các đàn anh và cạnh tranh cho lần đầu ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sự điều chỉnh nhân sự được thực hiện trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian chuẩn bị tương đối ngắn trước giải. Việc bổ sung Đăng Khoa cũng giúp Ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự trước khi toàn đội lên đường sang Indonesia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 22/9 và di chuyển sang Indonesia vào sáng 23/9.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung. Sau đó, đội tuyển lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Danh sách sửa đổi đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Nguồn: VFF)