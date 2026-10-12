Thanh Ba nâng cao năng lực truyền thông cơ sở

Đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở xã Thanh Ba được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý và công tác thông tin - tuyên truyền.

Xóa “vùng lõm” thông tin, giúp người dân tiếp cận chính sách và chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững là mục tiêu cốt lõi của việc nâng cao năng lực TTCS. Trong giai đoạn mới, việc đổi mới phương thức tuyên truyền và ứng dụng công nghệ số không chỉ thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng miền mà còn tạo động lực khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của cộng đồng. Theo đó, “Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 6 Truyền thông giảm nghèo về thông tin; Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới được triển khai nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin - truyền thông (TT-TT), phục vụ tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân trên địa bàn xã.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý và công tác TT-TT cho đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn. Các học viên được truyền đạt kỹ năng tổ chức công tác TT-TT ở cơ sở; sử dụng an toàn, hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; tuyên truyền miệng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân quan tâm. Bên cạnh đó, hội nghị cập nhật các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, việc làm, thị trường lao động; giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, gương điển hình trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng phát huy thế mạnh cây chè của địa phương.

Nội dung đối thoại, lắng nghe và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo cũng được trao đổi tại hội nghị. Qua đánh giá sau khi kết thúc tập huấn, đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ thông tin cơ sở đã được củng cố về năng lực, kỹ năng trong tổ chức công tác TT-TT; hệ thống thông tin, chính sách của Đảng và Nhà nước đầy đủ, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, qua đó góp phần tạo đồng thuận và nâng cao hiệu quả thực hiện các CTMTQG trên địa bàn xã

Để nâng cao năng lực TTCS, xã Thanh Ba tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của Đài truyền thanh xã, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác TT-TT phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững trên cổng Thông tin điện tử của xã; đăng trên fanpage Thanh Ba văn minh. Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã TT-TT về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật, tài liệu hướng dẫn liên quan đến CTMTQG. Không chỉ dừng ở tuyên truyền chính sách, TTCS còn trở thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, nơi nông dân, hộ sản xuất nhỏ, phụ nữ khởi nghiệp cùng học hỏi mô hình mới từ những tấm gương điển hình, sáng kiến hay, các mô hình giảm nghèo tiêu biểu, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo sự lan tỏa và thúc đẩy nhân rộng trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Cán bộ TTCS còn là lực lượng trực tiếp nắm bắt tâm tư, phản ánh của Nhân dân, qua đó giúp chính quyền kịp thời điều chỉnh cách làm phù hợp. Xây dựng mạng lưới TTCS mạnh không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội - yếu tố then chốt trong phát triển bền vững.