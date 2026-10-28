Thanh Ba đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin

Cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba, thực hiện các bản tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh thông minh.

Tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đối tượng dự án hướng đến là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các tổ chức, cá nhân liên quan. Để triển khai các nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Thanh Ba tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Đồng chí Dương Việt Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 111 của UBND xã Thanh Ba về triển khai CTMTQG năm 2025, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” và Tiểu dự án 2 “Truyền thông về giảm nghèo đa chiều” thuộc Dự án 6 CTMTQG giảm nghèo bền vững. Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các đối tượng được thụ hưởng, giới thiệu những tấm gương điển hình, sáng kiến hay, các mô hình giảm nghèo tiêu biểu, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo sự lan tỏa và thúc đẩy nhân rộng trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng”.

Các tổ dân phố của xã đã được đầu tư hệ thống loa truyền thanh cùng pa nô, áp phích tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới... Nhờ đó, thông tin được chuyển tải kịp thời đến người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao nhận thức trong tiếp cận và khai thác hiệu quả các nguồn thông tin chính thống. Đồng thời, xây dựng, triển khai các chương trình thông tin và truyền thông nhằm định hướng, hỗ trợ người dân tham gia và thụ hưởng Chương trình về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cùng với hạ tầng viễn thông từng bước được đầu tư, 100% tổ dân phố được phủ sóng 4G, 5G theo quy định. 90% người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 86% hộ dân sử dụng internet. Qua đó người dân chủ động tìm hiểu thông tin, tiếp cận kiến thức mới phục vụ sản xuất và đời sống. Xã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cán bộ tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây, các nền tảng thông tin điện tử và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua những bản tin phát hằng ngày, hệ thống truyền thanh cơ sở không chỉ cung cấp thông tin kịp thời mà còn góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trong mỗi hộ dân.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của mỗi người dân, công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin của xã Thanh Ba đạt được nhiều kết quả tích cực. Giảm nghèo về thông tin vì thế không chỉ là đưa tiếng nói đến từng tổ dân phố mà còn mở ra cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, thay đổi tư duy và chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng Thanh Ba ngày càng phát triển.