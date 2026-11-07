Thanh An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết xã Thanh An.

Tại bản Noong Ứng, các đại biểu đã tham quan mô hình điểm “Khu dân cư đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Bản hiện có trên 250 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Sau 1 năm triển khai sáp nhập, mô hình góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế. Đến nay, đời sống người dân từng bước được cải thiện, toàn bản còn 8 hộ nghèo. Tại chương trình, các đại biểu đã cắt băng khánh thành nhà Đại đoàn kết, được xây dựng với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh dành cho gia đình chị Lò Thị Hải, bản Noong Ứng, xã Thanh An.

Đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Thanh An.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam ở khu dân cư năm 2026 tại bản Phủ, đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Theo đó, 100% số hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Qua bình xét năm 2026, toàn bản có 186/189 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,4%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng tặng quà cho gia đình chị Lò Thị Hải.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; năng suất lúa bình quân 65 tạ/ha. Nhân dân đóng góp trên 100 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; 100% hộ được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh. Bản duy trì 2 đội văn nghệ, thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường 11 thành viên. Hàng tháng vận động người dân vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm; thu gom rác đúng nơi quy định, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng ghi nhận, biểu dương kết quả mà cán bộ và Nhân dân khu dân cư đạt được trong năm qua. Đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ vững an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng thăm nhà đại đoàn kết của hộ chị Lò Thị Hải bản Noong Ứng, xã Thanh An.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

Người dân Thanh An vui Ngày hội Đại đoàn kết.