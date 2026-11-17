Tại Diễn đàn lần thứ 3 các nhà lãnh đạo nữ AIPA, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung nhấn mạnh, bảo đảm quyền chính trị, thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ vào quá trình ra quyết định không chỉ là yêu cầu của công bằng xã hội mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng xã hội bao trùm, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.