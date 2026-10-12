'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống': Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên thanh âm Việt Nam

Dù ở bất cứ nơi đâu, trong lòng mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn có một khoảng trời để thương, để nhớ. Đó là quê hương, là nguồn cội, là nơi có tiếng võng đưa kẽo kẹt, có bàn tay mẹ khe khẽ vỗ về và cả những câu “à ơi…” ngân nga theo nhịp võng. Những câu hát mộc mạc ấy kể chuyện đất, chuyện người bình dị như chính hơi thở đời thường, nhưng lại ẩn chứa nhiều bài học giáo dục sâu sắc về đạo làm người.