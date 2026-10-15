'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống': Hướng dẫn thi 'Sáng tạo Thanh âm Việt Nam'
Đặt ra câu hỏi “Nếu Việt Nam có một âm thanh trong bạn, âm thanh ấy là gì?”, phần thi “Sáng tạo Thanh âm Việt Nam” của chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” mời gọi cộng đồng sáng tạo tác phẩm âm thanh có lời hoặc không lời kết hợp chất liệu dân gian, nhạc cụ truyền thống và âm thanh đời sống để cùng toàn dân xây dựng “Ngân hàng Thanh âm Việt Nam”. Chương trình phân nhóm minh bạch Không sử dụng AI và Có sử dụng AI; không giới hạn số lượng nộp (12.10 - 30.11.2026), cấp mã định danh số bảo vệ tác quyền và trao giải vinh danh vào tháng 12.2026.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/huong-dan-thi-sang-tao-thanh-am-viet-nam-274823.html