'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống': Hướng dẫn thi 'Đố vui Thanh âm Việt Nam'
Cuộc thi trắc nghiệm “Đố vui Thanh âm Việt Nam” thuộc chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” mở ra không gian khám phá kho tàng di sản âm nhạc và thử tài nhận diện âm thanh mỗi ngày. Theo đó, mỗi ngày người tham gia có 01 lượt thi chính thức gồm 10 câu hỏi (10 giây/câu), đặc biệt có các câu hỏi nghe nhận diện giai điệu, nhạc cụ dân tộc và làn điệu di sản để chinh phục 40 giải ngày mỗi ngày cùng cơ cấu giải tuần (06 tuần), giải chung cuộc, giải theo 3 nhóm tuổi và vùng miền.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/huong-dan-thi-do-vui-thanh-am-viet-nam-274807.html