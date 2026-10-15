'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống': Hướng dẫn thi 'Đố vui Thanh âm Việt Nam'

Sinh ra từ đời sống người lính, văn chương Dũng Hà được viết từ bên trong cuộc chiến, từ ký ức của người từng trực tiếp sống giữa những thử thách sinh tử. Đặc trưng văn xuôi Dũng Hà là giàu chất lính, từ không khí đến nhân vật, từ tình huống tới các chi tiết, câu chữ.