Thanh âm vang vọng từ đại ngàn

Bản hòa ca tạo nên bức tranh đa màu sắc của 49 dân tộc trên vùng đất Lâm Đồng

Khi đại ngàn cất tiếng

Được xây dựng từ những làn điệu dân ca, dân nhạc truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, chương trình mở ra không gian nghệ thuật giàu bản sắc. Tiếng suối reo, tiếng đá vọng hòa cùng âm hưởng núi rừng và đời sống văn hóa của các dân tộc Kinh, Mạ, K’ho, Churu, M’nông, Êđê, Chăm, Raglai… Âm thanh hào hùng của cồng chiêng, đàn đá, đàn T’rưng đan xen tiếng trống ghinăng, paranưng rộn rã, tiếng đàn kanhi và saranai réo rắt, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, khắc họa sự phong phú của di sản và bản sắc văn hóa Lâm Đồng.

Một tiết mực biểu diễn tại cuộc thi

Chỉ khoảng 45 phút biểu diễn, nhưng không gian khán phòng dường như được mở rộng đến vô cùng. Người nghe có cảm giác đang đứng giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, lắng nghe nhịp sống của núi rừng và chạm vào thế giới tâm linh sâu thẳm của những cộng đồng cư dân. Vượt lên trên những thanh âm, chương trình còn gửi gắm thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa nhịp sống hôm nay với những giá trị được gìn giữ qua bao thế hệ.

Tiếng cồng chiêng chậm rãi ngân lên, trầm mặc như nhịp đập của đất trời, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Từng âm vang nối tiếp nhau, tha thiết và linh thiêng, như lời gọi từ cội nguồn giữa cuộc sống hiện đại. Cùng dàn nhạc dân tộc Lâm Đồng, nghệ sĩ Ro Da Nai Vi dẫn dắt người nghe bước vào thế giới núi rừng, nơi mỗi thanh âm đều mang hơi thở của đất và người.

Biểu diễn độc tấu đàn đá của nghệ sĩ Ro Da Nai Vi

Nếu Lời đại ngàn (nhạc sĩ Quốc Vinh) đưa người nghe trở về với không gian bao la của núi rừng, thì bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc Đất thiêng của nhạc sĩ Trung Hà cùng dàn nhạc dân tộc lại gợi mở một câu chuyện gần gũi hơn: câu chuyện về đất, về đôi bàn tay lao động và sức sáng tạo của con người. Từ những hạt đất bình dị, qua lửa và đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, những sản phẩm gốm dần thành hình. Trong từng lớp đất là sự kết tinh của khoáng vật, kinh nghiệm lao động và bí quyết được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bản hòa ca tạo nên bức tranh đa màu sắc của 49 dân tộc anh em trên vùng đất

Hơi thở của đá, tiếng vọng ngàn năm

Và rồi, khi Hơi thở của đá vang lên qua phần độc tấu đàn đá của nghệ sĩ Ro Da Nai Vi, không gian nghệ thuật như lắng lại. Từ nhạc cụ được tạo nên bởi những phiến đá tưởng chừng câm lặng, âm thanh bất ngờ cất lên trầm hùng, sâu thẳm và gợi nhiều rung cảm trong lòng người nghe. Tiếng đàn đá không ồn ào, phô diễn mà chinh phục người nghe bằng vẻ đẹp nguyên sơ, sâu lắng. Mỗi thanh âm như mang theo dấu ấn của đất trời, gợi nhắc mối gắn bó giữa con người với vùng đất đã nuôi dưỡng mình.

Nghệ sĩ Ro Da Nai Vi

Tiếng của đá, mạch cảm xúc tiếp tục lan tỏa trong Tiếng vọng đại ngàn, nơi đàn T’rưng - nhạc cụ gõ truyền thống được chế tác từ những ống tre, nứa của đồng bào Gia Rai và Ba Na Tây Nguyên, cất lên trong trẻo, ngân vang. Âm thanh ấy gợi tiếng suối chảy, tiếng gió luồn qua những cánh rừng xa, khi dịu dàng, khi rộn rã, mang theo nhịp sống thân thuộc của những buôn làng.

Mỗi màu sắc văn hóa được hòa quyện bền chặt trong từng ca khúc

Bằng ngôn ngữ riêng của nhạc cụ dân tộc, “Lời đại ngàn” kể câu chuyện về vùng đất và con người Tây Nguyên, khẳng định sức sống của di sản trong đời sống hôm nay. Những thanh âm tưởng chừng xa xưa vẫn ngân vang, chạm đến lòng người bằng vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc và chân thành.

Giai điệu, âm thanh và điệu múa hòa quyện

Là đơn vị chủ nhà, chúng tôi xây dựng chương trình mang màu sắc riêng, khai thác chất liệu văn hóa của 49 dân tộc, kết hợp đặc trưng vùng miền với bản sắc Lâm Đồng. Qua đó, mang đến công chúng một bức tranh văn hóa đa sắc màu, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế. NSƯT Mai Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng