Chương trình trình diễn áo dài

Tối 21.11, tại Công viên Quảng trường thành phố (phường Tân Triều), chương trình trình diễn áo dài và nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 đã mang đến không gian nghệ thuật kết hợp giữa vẻ đẹp trang phục truyền thống và âm nhạc đương đại, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình do Sở VHTTDL thành phố Đồng Nai tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân và du khách đến thưởng thức.

Đại biểu tham dự chương trình

Mở đầu chương trình, khán giả được nhìn lại hành trình phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam qua phần trình diễn áo dài với 5 dấu mốc tiêu biểu: áo Giao Lĩnh, áo Tứ thân, áo Ngũ thân, áo dài Lemur và áo dài Raglan.

Mỗi trang phục mang một dấu ấn riêng, phản ánh đặc điểm văn hóa, thẩm mỹ và sự biến đổi trong đời sống xã hội qua từng thời kỳ.

Từ dáng áo Giao Lĩnh với phần cổ giao nhau, áo Tứ thân mộc mạc gắn với đời sống người dân Bắc Bộ, đến áo Ngũ thân dưới triều Nguyễn và những cải cách về kiểu dáng, kỹ thuật may mặc của áo dài Lemur, Raglan, tất cả góp phần phác họa quá trình hình thành và phát triển của tà áo dài Việt Nam.

Không chỉ là trang phục, áo dài còn là một biểu tượng văn hóa, lưu giữ những giá trị truyền thống và thể hiện sức sáng tạo của người Việt qua nhiều thế hệ.

Phần trình diễn áo dài

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn bộ sưu tập “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai” do nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh thực hiện.

Tham gia trình diễn có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Hoàng Thị Nhung cùng nhiều người mẫu.

Thông qua ngôn ngữ thiết kế áo dài, bộ sưu tập khai thác vẻ đẹp trang phục truyền thống, kết hợp các họa tiết, hình ảnh gắn với lịch sử, văn hóa và cảnh quan Đồng Nai.

Văn miếu Trấn Biên, danh thắng Bửu Long, sóc Bom Bo, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Vườn quốc gia Cát Tiên và sân bay Long Thành... được đưa vào các thiết kế, tạo nên sự kết nối giữa hình ảnh tà áo dài Việt Nam với những dấu ấn riêng của vùng đất Đồng Nai.

Hoa hậu, ca sĩ Xuân Hạnh trình diễn

Từ những giá trị văn hóa được thể hiện qua từng thiết kế, chương trình tiếp tục chuyển sang không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại.

Các ca sĩ Xuân Hạnh, Muộii, Hoàng Yến Chibi và Đăng Khôi lần lượt mang đến những tiết mục với màu sắc âm nhạc khác nhau.

Ca sĩ Muộii

Nếu Xuân Hạnh mở đầu bằng liên khúc Son và Giai điệu Việt Nam mình, thì Muộii tiếp nối với các ca khúc Vào một ngày khác, Nhé anh và Hò vươn mình.

Trong khi đó, Hoàng Yến Chibi mang đến các ca khúc Duyệt, Đồi hoa mặt trời, Đợi bàn; ca sĩ Đăng Khôi khép lại phần biểu diễn âm nhạc với Khi con gọi là ba, Bèo dạt mây trôi và Lý ngựa ô.

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi

Sự kết hợp giữa trình diễn thời trang và âm nhạc tạo nên không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Qua đó, những giá trị văn hóa không chỉ được tái hiện trong hình thức trang phục mà còn tiếp tục được lan tỏa bằng các loại hình nghệ thuật gần gũi với công chúng hôm nay.

Ca sĩ Đăng Khôi

Khép lại trong không khí sôi động, chương trình trình diễn áo dài và nghệ thuật đã góp thêm một hoạt động văn hóa phục vụ người dân, du khách trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Sự kiện đồng thời góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của địa phương, qua đó tăng cường sự gắn kết cộng đồng và làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.