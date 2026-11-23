Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang”

Phát biểu khai mạc Festival, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương.

Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo; là nơi cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng chung sống đoàn kết, nghĩa tình, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc.

Khu lấn biển Quảng trường Trần Quang Khải rực rỡ thanh âm và ánh sáng

Từ vùng tứ giác Long Xuyên trù phú, núi non Thất Sơn hùng vĩ đến biển đảo Tây Nam với Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Rạch Giá, Hà Tiên; từ dấu ấn nền văn hóa Óc Eo đến những di sản lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và nghệ thuật dân gian, tất cả đã kết tinh thành những giá trị riêng, tạo nên chiều sâu văn hóa và sức hấp dẫn của vùng đất An Giang.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong không gian phát triển mới, văn hóa không chỉ là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, gắn kết các vùng miền, dân tộc, tôn giáo mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Biển người kéo về xem chương trình khai mạc

Thông qua Festival, An Giang mong muốn tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP và những nét văn hóa đặc trưng; mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển.

Khán giả về khu lấn biển xem chương trình nghệ thuật và trình diễn Drone Light

Tỉnh định hướng xây dựng Festival “Dòng xanh An Giang” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên, được tổ chức luân phiên tại các đô thị động lực, tạo điều kiện để mỗi vùng đất giới thiệu bản sắc, tiềm năng và thế mạnh riêng, từng bước hình thành thương hiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng CIC Group trưng bày tại Festival “Dòng xanh An Giang”

Festival lần thứ nhất càng có ý nghĩa khi Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, với Tuần lễ Cấp cao tổ chức tại Phú Quốc. Đây là cơ hội quan trọng để An Giang quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người đến bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy Phú Quốc phát triển hiện đại, văn minh và bền vững.

Điểm nhấn nổi bật trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hoạt cảnh tổng hợp “Những dòng chảy hội tụ” và màn trình diễn Visual - Laser Mapping hiện đại mang tên “Key Moment Laser Mapping: Mạch nguồn thức giấc”.

Trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (Drone Light)

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ trình chiếu, chương trình tái hiện hành trình tiếp nối các giá trị di sản quê hương, từ những tên đất, tên làng, bến sông, bờ biển thân thương đến dòng phù sa đồng bằng, núi non Thất Sơn, miền biên cương và biển đảo thiêng liêng.

Đặc biệt, màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (Drone Light) kết hợp công nghệ Laser Mapping đã tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Rạch Giá. 15 hình ảnh nghệ thuật tượng trưng lần lượt xuất hiện, khắc họa các biểu tượng di sản, danh lam thắng cảnh tiêu biểu và khát vọng vươn tầm của An Giang.

Trình diễn Drone Light hòa cùng âm nhạc, thắp sáng bầu trời khu lấn biển Rạch Giá

Những hình ảnh rực sáng trên không trung không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào về quê hương đến người dân và du khách.

Không khí đêm hội càng thêm sôi động với màn bắn pháo hoa tầm cao. Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu hòa cùng âm nhạc, thắp sáng bầu trời khu lấn biển Rạch Giá, tạo nên bức tranh lễ hội lung linh, đầy cảm xúc.

Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24.11 tại phường Rạch Giá, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Màn bắn pháo hoa khép lại chương trình Festival “Dòng xanh An Giang”

Nổi bật có hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm; không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; diễu hành trang phục truyền thống, giải chạy bộ, giải bơi biển và hội thảo về nhận diện, phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang.

Trong khuôn khổ Festival còn có chương trình nghệ thuật cải lương Tiếng trống Mê Linh phục vụ nhân dân, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026.

Chuỗi hoạt động góp phần tôn vinh di sản, quảng bá hình ảnh An Giang, đồng thời tạo không khí vui tươi, đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển trong cộng đồng.