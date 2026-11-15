Thanh âm tuổi hồng - Chắp cánh giấc mơ âm nhạc cho học trò

Chung kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng.

Với mong muốn tạo sân chơi âm nhạc lành mạnh, bổ ích cho học sinh trong toàn tỉnh, ngay từ cuối năm 2025, Ý tưởng tổ chức Cuộc thi "Thanh âm tuổi hồng" được những người làm truyền hình Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La ấp ủ, xây dựng từ, với mong muốn tạo sân chơi âm nhạc lành mạnh, bổ ích dành cho học sinh. Đơn vị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi đến các trường tiểu học, THCS trong toàn tỉnh. Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh, tạo điều kiện để đông đảo học sinh tham gia.

Thí sinh tích cực luyện tập.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, ông Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh phát huy năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và kỹ năng sống. Đồng thời, thông qua âm nhạc, chương trình góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về những giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi, thể hiện đam mê và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Thí sinh luyện tập trước đêm thi chung kết.

Đầu tháng 10/2026, cuộc thi chính thức được khởi động với vòng sơ khảo trực tuyến, thu hút 72 clip dự thi của học sinh đến từ các địa phương trong tỉnh. Qua quá trình đánh giá, khách quan công tâm, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 34 thí sinh nổi bật bước tiếp vào vòng bán kết. Tại vòng thi này, 14 gương mặt xuất sắc nhất tiếp tục được lựa chọn, giành quyền tranh tài trong đêm chung kết diễn ra vào tối 14/11.

Tiết mục dự thi của thí sinh Lò Thị Tường Vy.

Tiết mục dự thi của thí sinh đêm chung kết.

Qua từng vòng thi, sức hấp dẫn của chương trình ngày càng được khẳng định. Cuộc thi thu hút thí sinh đến từ nhiều địa phương, từ khu vực đô thị đến các trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi điều kiện tiếp cận với các hoạt động nghệ thuật còn hạn chế. Dù khác nhau về điều kiện học tập, rèn luyện, các em đều mang đến sân chơi niềm đam mê, sự hồn nhiên và tinh thần quyết tâm. Với nhiều thí sinh, đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn, trước đông đảo khán giả. Những bỡ ngỡ ban đầu dần được thay thế bằng sự tự tin qua từng phần thể hiện, cùng sự cổ vũ, động viên của thầy cô, bạn bè và gia đình.

Các thí sinh trao đổi trước giờ lên sân khấu.

Em Lường Thị Hạnh, học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Bó Sinh, thí sinh vòng chung kết, bày tỏ cảm xúc: Được đứng trên sân khấu lớn, em vừa hồi hộp, vừa tự hào. Dù nhà cách xa trung tâm, việc đi lại và tập luyện gặp nhiều vất vả, nhưng nhờ sự động viên của thầy cô và gia đình, em đã cố gắng vượt qua để tham gia cuộc thi. Đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh của em.

Tiết mục dự thi "Chiếc khăn piêu".

Thí sinh luyện tập trong buổi tổng duyệt.

Đêm chung kết thực sự trở thành điểm nhấn của hành trình âm nhạc tuổi hồng. 14 thí sinh mang đến những tiết mục được chuẩn bị công phu, mỗi phần trình diễn là một màu sắc riêng, thể hiện sự đa dạng trong giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn. Các ca khúc có chủ đề phong phú, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô. Sự kết hợp hài hòa giữa giọng hát, vũ đạo, đạo cụ và hình ảnh minh họa đã góp phần tạo nên những màn trình diễn sinh động, giàu cảm xúc, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của thí sinh và sự đồng hành tận tình của các nhà trường.

Tiết mục dự thi của thí sinh.

Đồng hành cùng học trò từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, cô giáo Nguyễn Thị Ngân, chủ nhiệm lớp 8A3, Trường THCS Chiềng Ngàm, xã Chiềng La, chia sẻ: Ngay khi nhận được kế hoạch triển khai cuộc thi, nhà trường đã lựa chọn em Lò Thị Tường Vy tham gia. Trong quá trình tập luyện và dự thi, chúng tôi luôn động viên, khích lệ để em tự tin phát huy năng khiếu âm nhạc. Chứng kiến học trò của mình trưởng thành qua từng vòng thi và giành ngôi vị cao nhất, chúng tôi rất vui và tự hào. Đây thực sự là sân chơi ý nghĩa, giúp học sinh có thêm cơ hội để rèn luyện, thể hiện bản thân.

Không chỉ có thầy cô, phía sau mỗi phần trình diễn còn là sự đồng hành, động viên của gia đình. Từ xã Mường Lầm, chị Nguyễn Thị Luyến, mẹ của thí sinh Trịnh Văn Lâm, đã theo sát con trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Chị chia sẻ: Là cha mẹ, nhìn thấy con tự tin cất tiếng hát trên sân khấu lớn, chúng tôi rất xúc động. Mong muốn lớn nhất của gia đình không phải là con đạt giải cao, mà là qua sân chơi này, các con được rèn luyện sự tự tin, bồi dưỡng tâm hồn và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa. Gia đình cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các con.

MC giao lưu với thí sinh bên lề cuộc thi.

Khép lại những phần tranh tài sôi nổi, Ban giám khảo đã lựa chọn được các thí sinh xứng đáng để trao giải. Với chất giọng truyền cảm, kỹ thuật tốt, phong cách biểu diễn từ tin và cuốn hút, thí sinh Lò Thị Tường Vy với tiết mục "Một vòng Việt Nam" đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh: Vũ Khánh Duy, Trường THCS Lê Quý Đôn và Sa Thái An, Trường THCS Chiềng Sinh. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề cho các thí sinh có giọng ca truyền cảm, giọng ca triển vọng, phong cách trình diễn ấn tượng và thí sinh được yêu thích nhất.

Khoảnh khắc ấn tượng đêm chung kết khi Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Lò Thị Tường Vy.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh.

Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026 đã khép lại trong niềm vui, sự tự hào của các thí sinh, thầy cô, phụ huynh và khán giả. Điều đọng lại không chỉ là những giải thưởng hay những màn trình diễn trên sân khấu, mà còn là hành trình các em vượt qua sự rụt rè, mạnh dạn thể hiện bản thân, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc. Thành công của mùa giải đầu tiên là tiền đề để chương trình tiếp tục được duy trì, phát triển, trở thành sân chơi nghệ thuật ý nghĩa, chắp cánh cho những ước mơ tuổi hồng của học sinh Sơn La bay cao, bay xa.