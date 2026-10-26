Thanh âm 'Tán Đa Show' tháng 10 tôn vinh người phụ nữ Việt Nam

Được tổ chức tại không gian văn hóa đặc biệt dưới tán cây đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân, Tán Đa Show số 3 cuối tuần qua tiếp tục thu hút đông đảo công chúng. Với chủ đề hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đêm nhạc không chỉ là không gian thưởng thức nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc, ấm áp gửi tới những người phụ nữ qua ngôn ngữ âm nhạc giàu cảm xúc.

Duy trì sức hút từ 1.000 khán giả ở số đầu tiên lên 2.000 khán giả ở số tiếp theo, BTC cho biết mong muốn tạo lập thói quen thưởng thức nghệ thuật cộng đồng. Điểm đặc biệt của Tán Đa Show lần này là sự góp mặt của các ban nhạc Gen Z đầy cá tính. Với Sloth hay Nghịch, sân khấu dưới gốc đa cổ thụ không chỉ là nơi trình diễn những sáng tác cá nhân sôi động, mà còn là nơi rút ngắn khoảng cách với công chúng.

Ca sĩ Minh Thu, ban nhạc Sloth trình diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Ca sĩ Minh Thu và Ban nhạc Sloth cho biết: "Chúng mình gồm 3 thành viên. Chúng mình chơi dòng nhạc chủ yếu là Alternative Rock. Tụi mình muốn lan tỏa đến tất cả mọi người gu âm nhạc cũng như các tác phẩm mang ý nghĩa đời sống hằng ngày. Đó là những câu chuyện chúng mình từng trải qua và gửi gắm vào bài hát để truyền tải tới tất cả khán giả."

Ca sĩ Nguyễn Huyền Anh, đại diện ban nhạc Nghịch nói: "Hôm nay, chúng tôi mang đến những ca khúc rất giàu năng lượng, sôi động và tràn đầy tinh thần trẻ gửi tới khán giả của Tán Đa Show. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thật nhiều sự ủng hộ từ các khán giả trong buổi tối ngày hôm nay."

Theo ca sĩ Nguyễn Nam Hiếu, đại diện ban nhạc Nghịch, "hiện tại, âm nhạc của Nghịch gồm hai màu sắc chính: Pop Punk và Alternative Rock. Với hai dòng nhạc này, Nghịch mong muốn thể hiện tinh thần giàu năng lượng, trẻ trung, vui vẻ và tích cực."

Ca sĩ Nguyễn Huyền Anh, ban nhạc Nghịch "phiêu" trên sân khấu Tán Đa. Ảnh: BTC

Mang đến một "món ăn" nghệ thuật độc đáo, nghệ sĩ Vinh Khuất đã làm bùng nổ không gian Tán Đa Show bằng phong cách trình diễn kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm hưởng dân tộc Việt Nam và tư duy âm nhạc phương Tây hiện đại.

Nghệ sĩ Vinh Khuất bày tỏ: "Năm 10–11 tuổi, tôi may mắn được xem một đoàn nhạc cụ dân tộc từ Việt Nam sang Đức biểu diễn. Sau show diễn đó, tôi đã được các nghệ sĩ dạy chơi đàn bầu, đàn T'rưng, K'lút, đàn tranh... Sau này khi sáng tác, tôi đã hòa trộn hai nền văn hóa đó lại với nhau. Âm nhạc phản ánh chính con người tôi: sinh ra tại Việt Nam nhưng lớn lên ở Đức. Việc kết hợp hai dòng chảy văn hóa đó giúp tôi tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ".

Nghệ sĩ Vinh Khuất đã làm bùng nổ không gian Tán Đa Show bằng phong cách trình diễn kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm hưởng dân tộc Việt Nam và tư duy âm nhạc phương Tây hiện đại. Ảnh: BTC

Không dừng lại ở một đêm diễn 90 phút, Tán Đa Show do Báo Nhân Dân khởi xướng cùng Beat Network hướng tới một sứ mệnh dài hơi hơn: trở thành "bệ đỡ" cho các tài năng trẻ, đưa âm nhạc truyền thống và nhạc lý cơ bản đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ thiếu nhi.

Thông qua việc kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc và các hoạt động cộng đồng, Tán Đa hướng đến xây dựng một không gian nghệ thuật mở, nơi khán giả có thể chủ động tham gia, giao lưu và trở thành một phần của chương trình, nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng di sản, nơi âm nhạc trở thành cầu nối sẻ chia và truyền cảm hứng cho công chúng Thủ đô.

Tán Đa Show tiếp tục thu hút đông đảo khán giả. Đêm nhạc lần này không chỉ là không gian thưởng thức nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người phụ nữ qua ngôn ngữ âm nhạc giàu cảm xúc. Ảnh: BTC

Anh Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển kinh doanh Beat Network nói: "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là giúp các bạn trẻ bước ra ánh sáng và làm chủ sân khấu của chính mình. Tản Đa Show sẽ là nơi nâng đỡ ước mơ từ những điều nhỏ nhất. Không chỉ dừng lại ở 90 phút biểu diễn, các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận những sân khấu lớn hơn. Và khi đã thành công, các bạn sẽ quay trở lại hỗ trợ các thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp theo. Đó chính là mục tiêu dài hạn mà Tản Đa Show hướng tới".

Nghệ sĩ Vinh Khuất tâm sự, anh cảm thấy "rất may mắn khi có cơ hội biểu diễn tại đây. Đây là sân khấu rất đặc biệt, gần gũi với khán giả và người dân đi bộ trên phố. Khác với những sân khấu lớn thông thường vốn có khoảng cách xa với người xem, ở đây tôi có thể nhìn thấy rõ cảm xúc của từng người ở cự ly rất gần. Tôi rất vui khi được trực tiếp trao đổi nguồn năng lượng âm nhạc với khán giả".

Nhà báo Lê Quốc Minh, TBT Báo Nhân Dân tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Ảnh: BTC

Nhà báo Lê Quốc Minh, TBT Báo Nhân Dân tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Ảnh: BTC

Ca sĩ Minh Thu và Ban nhạc Sloth bày tỏ bạn "cảm thấy rất thoải mái khi được giao tiếp và tương tác trực tiếp với khán giả ở khoảng cách gần như vậy. Điều đó mang lại cảm xúc rất tự nhiên và sự kết nối rõ rệt từ phía người nghe, chứ không phải là khoảng cách khi họ chỉ ngồi đó thưởng thức từ xa. Cảm ơn BTC đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích và vui vẻ, giúp âm nhạc của chúng mình lan tỏa xa hơn đến các bạn trẻ! Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với chúng tôi tại Tán Đa Show!"

Với hai số diễn liên tiếp trong tháng 10, Tán Đa tiếp tục khẳng định định hướng phát triển một chuỗi chương trình âm nhạc cộng đồng giàu bản sắc, gắn kết những giá trị văn hóa với nhịp sống hiện đại của Thủ đô. Từ câu chuyện về Hà Nội đến những giai điệu tôn vinh phụ nữ Việt Nam, mỗi đêm diễn là một cách để âm nhạc hiện diện gần gũi hơn trong đời sống, góp phần tạo nên những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa dành cho công chúng.

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