Đội văn nghệ đồng bào Chăm ấp La Ma biểu diễn nhạc cụ truyền thống Rapana tại buổi sinh hoạt

Chiều 24.11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, UBND xã Vĩnh Hậu tổ chức buổi sinh hoạt nhạc cụ truyền thống Rapana dành cho đội văn nghệ đồng bào Chăm tại ấp La Ma. Hoạt động tạo dịp để nghệ nhân, thành viên đội văn nghệ giao lưu, trình diễn, duy trì thực hành và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.

Tại buổi sinh hoạt, người dân được thưởng thức những màn trình diễn trống Rapana cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Chăm. Nhịp trống rộn ràng hòa quyện với lời ca, điệu múa truyền thống tạo nên không khí vui tươi, đậm sắc màu văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào.

Đội văn nghệ đồng bào Chăm ấp La Ma hiện có 14 thành viên nòng cốt. Định kỳ mỗi quý hoặc 6 tháng, đội tổ chức sinh hoạt, tập luyện và biểu diễn phục vụ các lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương, đồng thời tham gia giao lưu văn nghệ với các xã bạn.

Qua đó, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, duy trì thực hành nghệ thuật truyền thống và khuyến khích người dân cùng tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm

Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ông Lê Hoàn Anh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, cùng đại diện Ban nhân dân ấp La Ma và đông đảo người dân địa phương.

Buổi sinh hoạt góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua những buổi tập luyện và trình diễn, thanh âm Rapana tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống cộng đồng, góp phần bảo tồn di sản văn hóa Chăm.